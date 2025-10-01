Tolentino piange Arnaldo Marcelletti, 103 anni di dedizione e amore.

Tolentino piange Arnaldo Marcelletti, figura emblematica la cui scomparsa a 103 anni lascia un vuoto incolmabile nella comunità maceratese.

Più che un farmacista, Marcelletti è stato un pilastro della vita cittadina, un uomo che ha intrecciato la sua esistenza con il tessuto sociale e culturale di Tolentino, dedicandovi oltre ottant’anni di impegno e dedizione.

La sua attività professionale, condotta con competenza e umanità, non si è limitata alla dispensazione di farmaci; Marcelletti si è fatto custode della salute dei suoi concittadini, offrendo consigli preziosi, ascolto attento e un supporto costante, diventando un punto di riferimento per generazioni di tolentinati.

La sua preparazione professionale, unita a una profonda sensibilità umana, gli ha valso il prestigioso riconoscimento di Cittadino dell’Anno, un tributo alla sua inestimabile opera.

Ma Arnaldo Marcelletti è stato molto più che un farmacista.

La sua passione per la cultura e lo sport lo ha portato a fondare lo Sci Club Tolentino e il Circolo Filatelico e Numismatico Città di Tolentino, stimolando la crescita e l’aggregazione sociale.

La sua abilità comunicativa si è espressa nella cura delle pagine dell’Informatore Cittadino, veicolo di notizie e informazioni per la comunità, e nell’organizzazione di spettacoli ed eventi che hanno animato la vita cittadina.

Collezionista appassionato di francobolli e cartoline storiche, Marcelletti ha condiviso la sua passione con il pubblico, curando mostre ed esposizioni che hanno contribuito a preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale di Tolentino.

Ogni francobollo, ogni cartolina, era per lui un tassello di una narrazione più ampia, un frammento di storia da raccontare e tramandare.

Il Sindaco Mauro Sclavi, esprimendo il profondo cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera città, sottolinea come con la scomparsa di Marcelletti se ne vada un pezzo fondamentale della storia di Tolentino.

Il pensiero del sindaco, e di tutti i tolentinati, va ai figli Alberto e Aldo, alla nuora Mara, ai nipoti Ambrogio, Amedeo e Arturo, ai pronipoti e a tutta la famiglia, in questo momento di dolore.

Arnaldo Marcelletti ci lascia in eredità un patrimonio di valori: la dedizione al prossimo, l’impegno civile, la passione per la cultura, la gentilezza d’animo e un sorriso contagioso che illuminava ogni incontro.

La camera ardente è allestita presso la sala del commiato Terracoeli, dove si potrà dare l’ultimo saluto, mentre le esequie saranno celebrate domani 2 ottobre alle 16.30 alla Basilica di San Nicola, un luogo simbolo della fede e della comunità tolentinatese.

La sua memoria resterà indelebile, un faro a illuminare il cammino delle future generazioni.