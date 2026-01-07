Tolentino ritrova la calma dopo l’emergenza neve.

- PUBBLICITA -

Tolentino, Macerata, ritrova la quiete dopo l’evento nevoso del 6 gennaio, un episodio che ha temporaneamente alterato la consueta vita cittadina.

L’amministrazione comunale, con un atto di prudenza volto a tutelare la sicurezza di studenti e bambini, aveva predisposto la chiusura temporanea di tutte le istituzioni scolastiche, dall’infanzia all’istruzione superiore, e degli asili nido, una misura precauzionale confermata dalla persistenza di basse temperature.

La città, tuttavia, si è rapidamente ripresa.

La rete viaria, sia nel centro urbano che nelle aree periferiche, è stata ripristinata alla piena operatività, garantendo la libera circolazione dei veicoli.

Gli accessi alle scuole sono stati liberati e le superfici pedonali del centro storico sono state accuratamente pulite, restituendo ai cittadini la possibilità di muoversi agevolmente.

L’emergenza, seppur di carattere minore, ha richiesto un intenso lavoro di sgombero.

Squadre comunali sono state impegnate nella rimozione di rami spezzati e abbattuti dal peso della neve, un fenomeno che ha, purtroppo, causato danni a veicoli parcheggiati nelle vicinanze degli alberi.

Fortunatamente, non si sono registrate feriti o lesioni personali.

La situazione meteorologica, caratterizzata da un trend di temperature ancora rigide, richiede un monitoraggio costante.

L’amministrazione comunale mantiene alta l’attenzione e, in previsione di possibili variazioni termiche, è pronta ad intervenire con l’impiego di mezzi spargisale, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio e preservare la sicurezza pubblica.

La prontezza nell’agire, la collaborazione tra i servizi comunali e la resilienza della comunità hanno contribuito a contenere l’impatto dell’evento e a riportare Tolentino alla normalità.

L’episodio sottolinea l’importanza della pianificazione e della preparazione per affrontare le sfide poste da eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.