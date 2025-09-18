Tragedia a Montelabbate: Morto motociclista in un incidente

La quiete mattutina di Montelabbate è stata brutalmente interrotta da un incidente mortale avvenuto in località Osteria Nuova, un evento che ha scosso profondamente la comunità locale.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri, ha visto un motociclista, Giorgio Selva, 61 anni, imprenditore originario di Cattolica (Rimini), perdere tragicamente la vita in un impatto con un’autovettura.

Selva, alla guida della sua moto BMW, percorreva via Buonarroti, in prossimità dell’incrocio con via Nilde Iotti, quando si è verificato lo scontro.

La violenza dell’urto ha proiettato il motociclista a terra, la moto è stata catapultata per diversi metri, testimoniando la forza devastante dell’impatto.

Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Al volante della Lancia Musa coinvolta nel tragico evento vi era un uomo coetaneo della vittima, residente a Montelabbate.

Le indagini, condotte con la massima scrupolosità, mirano a chiarire ogni dettaglio della dinamica, escludendo o confermando ipotesi su possibili responsabilità e fattori determinanti.

Si stanno analizzando i tabulati telefonici dei due protagonisti, verificando se fossero presenti distrazioni o altre condizioni che abbiano potuto contribuire all’accaduto.

L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in una zona ad alta densità di traffico, dove l’attenta osservanza dei limiti di velocità e il rispetto delle norme di comportamento alla guida rappresentano un imperativo categorico.

Si rendono necessari, in parallelo all’indagine, controlli più severi e interventi mirati a migliorare la segnaletica e la visibilità, al fine di prevenire simili tragedie e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Il dolore per la perdita di Giorgio Selva si mescola alla necessità di comprendere appieno le cause dell’incidente, per evitare che il suo sacrificio sia vano e per onorare la sua memoria con un impegno concreto verso la sicurezza stradale.

La comunità si stringe alla famiglia e agli affetti del motociclista, augurando loro la forza di affrontare questo momento di profondo dolore.