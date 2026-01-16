Tragedia a Montemarciano: anziano investito sulla Statale 16

- PUBBLICITA -

Una tragica mattinata ha scosso Montemarciano, nel cuore dell’area nord dell’Anconetano, dove un incidente stradale ha visto protagonista un uomo di 82 anni, residente nella stessa comunità.

L’evento, verificatosi lungo la Statale 16 Adriatica, ha messo in luce la fragilità umana di fronte alla velocità e alla complessità del traffico moderno, sollevando interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale e la necessità di infrastrutture più adatte a tutelare i pedoni.

L’anziano, impegnato ad attraversare la carreggiata in prossimità della farmacia Severini Cesaroni, è stato investito da un’autovettura diretta verso nord.

L’impatto, avvenuto sulle strisce pedonali che intersecano la via, è stato tale da proiettare l’uomo a distanza, causandogli la perdita di conoscenza.

La scena si è presentata immediatamente drammatica, un brusco contrasto con l’atmosfera quotidiana del luogo, un punto nevralgico per il flusso di persone e veicoli.

La rapidità di risposta di una volontaria dell’Avis di Montemarciano, presente sul posto per caso, si è rivelata provvidenziale.

Le sue immediate manovre di rianimazione, integrate dall’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico – una risorsa fondamentale resa disponibile grazie alla collaborazione virtuosa tra il Comune, la farmacia locale e l’Avis Pubblica Assistenza – hanno contribuito a stabilizzare le condizioni dell’infortunato, guadagnandogli minuti preziosi in attesa dei soccorsi specializzati.

Questo episodio sottolinea l’importanza della formazione del personale in materia di primo soccorso e la necessità di diffondere capillaremente l’accesso a dispositivi salvavita come i defibrillatori, soprattutto in aree ad alta densità di traffico.

L’arrivo del personale medico e paramedico ha permesso di consolidare il primo intervento e trasportare l’uomo all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

La gravità delle lesioni impone un monitoraggio costante e la speranza è che l’anziano possa riprendersi completamente.

L’incidente ha avuto immediate e significative ripercussioni sulla viabilità locale.

Il nodo stradale, cruciale per la circolazione cittadina, si è trasformato in un punto di intasamento, con conseguenti rallentamenti e lunghe code, a testimonianza della vulnerabilità del sistema viario di fronte a eventi imprevisti.

La gestione del traffico, affidata alla polizia locale di Montemarciano, ha cercato di mitigare i disagi, pur nel caos generato dalla situazione.

Le indagini, condotte dalle autorità competenti, sono tuttora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, stabilire le responsabilità e accertare eventuali fattori contributivi.

Si rende necessario un’analisi approfondita non solo degli aspetti tecnici, ma anche delle condizioni di illuminazione, della visibilità e della segnaletica, al fine di prevenire ilripetersi di simili tragedie e di implementare misure di sicurezza più efficaci, tutelando la vita e l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

L’evento rappresenta un monito per l’intera comunità, sollecitando una riflessione collettiva sulla necessità di promuovere una cultura della prudenza e della responsabilità alla guida.