Tragedia a Ravenna: ritrovato corpo, potrebbe essere Ugo Coppola

La scomparsa di Ugo Coppola, un’esperienza subacquea a Ravenna interrotta bruscamente il 13 agosto, sembra giungere a una tragica conclusione.

Il ritrovamento di un corpo in mare, nelle acque antistanti Ponte Sasso, in territorio di Marotta-Mondolfo, provincia di Pesaro-Urbino, solleva il sospetto che si tratti proprio dell’uomo di 54 anni scomparso.

La notizia, diffusa questa mattina intorno alle 8, ha immediatamente mobilitato le autorità locali.

Il corpo, recuperato in mare aperto, recava segni inequivocabili di prolungata esposizione agli elementi, suggerendo un periodo di permanenza in acqua non breve.

La presenza sul posto delle squadre di soccorso, comprendenti la guardia costiera di Marotta e Fano, i vigili del fuoco e il personale sanitario, testimonia la delicatezza e la complessità dell’intervento.

L’immersione al relitto del Paguro, un’esperienza che doveva essere un momento di esplorazione e contatto con la storia sommersa, si è trasformata in una drammatica vicenda.

Il Paguro, relitto di una nave affondata, rappresenta per i subacquei un punto di interesse storico e naturalistico, ma anche un ambiente potenzialmente insidioso, dove fattori come la profondità, le correnti e la visibilità possono rappresentare sfide significative.

L’identificazione formale del corpo, attualmente in corso, sarà fondamentale per confermare la corrispondenza con Ugo Coppola e permettere di restituire la dignità alla sua memoria.

Gli accertamenti, che coinvolgeranno anche l’esame autoptico, mireranno a ricostruire le circostanze della scomparsa e a chiarire le cause del decesso.

L’indagine, condotta dalle forze dell’ordine, dovrà tenere conto di diversi aspetti, dalla verifica delle condizioni dell’attrezzatura subacquea all’analisi dei dati relativi all’immersione, per ricostruire la dinamica degli eventi e fornire risposte alla famiglia e ai cari dell’uomo.

La comunità subacquea, nel frattempo, è profondamente addolorata per questo tragico epilogo, e si stringe ai familiari, ricordando Ugo Coppola come un appassionato del mare e delle sue meraviglie.