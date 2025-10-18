Tragedia a San Severino: giovane muore in un incidente stradale

La comunità di San Severino Marche è stata scossa da un tragico evento questa mattina presto.

Un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Aristide Meloni, precisamente nella frazione di Taccoli.

L’accaduto, verificatosi alle prime luci dell’alba, ha visto un’autovettura sbandare fuori dalla carreggiata, precipitando per una significativa depressione a scarpata di circa quattro metri.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Non si esclude alcuna ipotesi, dall’errore umano a un possibile malfunzionamento meccanico del veicolo, o anche a condizioni ambientali avverse, sebbene le prime verifiche non abbiano evidenziato particolari anomalie in tal senso.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le sei del mattino.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della locale stazione, impegnati a gestire la complessa situazione e a transennare l’area.

A supporto, si sono recati tempestivamente gli operatori sanitari del 118, i quali, pur tentando ogni sforzo, non sono stati in grado di fare altro che constatare il decesso del giovane.

Le operazioni di recupero del corpo sono state particolarmente delicate e hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Tolentino, esperti in operazioni di soccorso in spazi difficili.

La loro perizia è stata fondamentale per estrarre la salma dall’abitacolo, fortemente danneggiato dall’impatto.

La notizia ha rapidamente si è diffusa nel piccolo borgo, lasciando un velo di tristezza e sgomento tra i residenti.

Il giovane, ben conosciuto in paese, lascia un vuoto incolmabile tra i suoi affetti più cari.

Le indagini sono ora a carico della Compagnia Carabinieri di San Severino Marche, che raccoglie testimonianze e analizza la dinamica per ricostruire integralmente l’accaduto e fare luce sulle cause che hanno portato alla tragedia.

Si attende un sopralluogo tecnico per valutare lo stato del manto stradale e verificare la presenza di eventuali fattori esterni che potrebbero aver contribuito all’incidente.

Il lutto cittadino testimonia il profondo cordoglio per la perdita di un giovane che aveva ancora davanti a sé un intero futuro.