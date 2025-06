Tragedia ad Ascoli Piceno: ustioni gravi a bambina di 10 mesi

Un tragico evento ha scosso la comunità di Ascoli Piceno nella mattinata odierna: una bambina di soli dieci mesi è stata vittima di gravi ustioni all’interno del proprio domicilio. L’accaduto, avvolto in un velo di incertezza, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza domestica e sulla vulnerabilità dei più piccoli in contesti familiari.Le dinamiche che hanno portato all’incidente sono al momento oggetto di un’indagine accurata, condotta dalle autorità competenti. Pur non essendone state ancora stabilite con certezza le cause, le prime ipotesi convergenti suggeriscono un malinteso o una disattenzione legata a un liquido di natura non ancora identificata, che ha causato lesioni estese sul corpo delicato della neonata. La rapidità di risposta dei familiari, mossi dalla disperazione e dalla preoccupazione per la figlia, ha giocato un ruolo cruciale nel tentativo di mitigare la gravità della situazione. La bambina è stata immediatamente trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno, dove il team medico, dopo aver valutato la criticità delle lesioni e la loro diffusione, ha ritenuto indispensabile un trasferimento immediato.La necessità di cure specialistiche di alto livello ha dettato la decisione di convogliare la piccola al Centro Grandi Ustionati di Cesena, una struttura all’avanguardia con competenze specifiche nella gestione di emergenze traumatiche di questa natura. L’organizzazione del trasferimento, un vero e proprio balletto di coordinamento tra diverse equipe mediche e servizi di emergenza, ha visto l’impiego di un’ambulanza per il trasporto terrestre fino all’eliporto di Pennile di Sotto, dove un’eliambulanza ha poi garantito la prosecuzione del viaggio verso l’Emilia-Romagna, ottimizzando i tempi e minimizzando il rischio di ulteriori complicazioni.Le indagini della Questura di Ascoli Piceno sono in corso, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità. La collaborazione con la Procura della Repubblica sarà fondamentale per fornire risposte chiare e complete, al fine di fare luce su questo doloroso episodio e potenzialmente prevenire il ripetersi di simili tragedie, evidenziando l’importanza cruciale di misure di sicurezza adeguate e di una maggiore consapevolezza dei rischi domestici, soprattutto in presenza di bambini piccoli. L’evento solleva, inoltre, interrogativi sulla necessità di campagne di sensibilizzazione più efficaci rivolte a genitori e tutori, focalizzate sulla prevenzione degli incidenti domestici e sulla corretta gestione di sostanze potenzialmente pericolose.