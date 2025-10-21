Tragedia sulla E45: Morto uomo, donna grave

Un drammatico incidente sulla E45, arteria vitale che collega il centro Italia, ha spezzato la vita di un uomo settantenne e causato lesioni a una donna di pochi anni più giovane.

La tragedia, avvenuta nel tratto ternano, tra il raccordo per Orte e la zona di San Gemini Sud, ha lasciato un segno profondo nella comunità marchigiana di provenienza dei due occupanti del veicolo.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Stradale, l’Alfa Romeo Stelvio, guidata dall’uomo, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente deviato dalla carreggiata.

L’autovettura, dopo aver abbattuto la barriera di protezione laterale, ha terminato la sua corsa rovesciandosi in un campo adiacente, in una scena che testimonia la violenza dell’impatto.

Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli nell’evento.

La tempestività e l’efficienza dei soccorsi sono state fondamentali.

In pochi minuti, una complessa macchina operativa si è attivata: personale di Anas, vigili del fuoco, ambulanze del 118 ed elisoccorso hanno convergito sul luogo dell’incidente.

L’impiego dell’elisoccorso, con la sua capacità di raggiungere rapidamente i feriti e trasportarli in strutture sanitarie specializzate, ha sottolineato l’urgenza della situazione e la gravità delle condizioni della donna ferita.

Al di là del singolo evento, questo incidente solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale.

La E45, pur essendo un’importante infrastruttura per la mobilità, è spesso teatro di incidenti, e l’analisi approfondita della dinamica di questo episodio potrebbe rivelare criticità nella progettazione del tratto stradale, nella segnaletica o nella manutenzione della barriera di sicurezza.

Le indagini in corso, condotte dalla Polizia Stradale, si concentreranno su diversi fattori: le condizioni del conducente, eventuali malfunzionamenti del veicolo, la visibilità, lo stato del manto stradale e la presenza di fattori esterni che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo.

La ricostruzione completa della dinamica, che richiederà l’esame di testimonianze, l’analisi dei dati relativi alla velocità e alla frenata, e l’eventuale consultazione di esperti, sarà fondamentale per accertare le responsabilità e adottare misure preventive volte a prevenire simili tragedie in futuro.