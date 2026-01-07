Tragico avvelenamento a Casenuove: dodici persone, tra cui bambini, in ospedale.

- PUBBLICITA -

Un tragico evento ha scosso la comunità di Casenuove, frazione di Osimo, in provincia di Ancona, durante le celebrazioni dell’Epifania.

Un banale pranzo di compleanno, che avrebbe dovuto riunire momenti di gioia e convivialità tra una trentina di persone, si è trasformato in una situazione di grave emergenza sanitaria a causa di un avvelenamento da monossido di carbonio.

L’incidente, verificatosi all’interno di una sala ricreativa adibita all’uso da parte della locale bocciofila, ha visto coinvolti dodici persone, tra cui un numero particolarmente toccante di bambini, di età compresa tra pochi mesi e dodici anni.

La gravità della situazione ha richiesto il trasporto d’urgenza dei piccoli e degli adulti presso l’ospedale di Ravenna, centro specializzato dotato di camera iperbarica, fondamentale per il trattamento dell’intossicazione da monossido di carbonio.

La delicatezza del trasporto ha imposto la scorta della polizia per garantire la massima velocità e sicurezza lungo il percorso verso la Romagna.

L’episodio ha immediatamente suscitato l’intervento dei vigili del fuoco, che, dopo i primi accertamenti, hanno disposto una diffida alla proprietà della bocciofila, intimando la sospensione dell’utilizzo della caldaia fino all’ottenimento di una certificazione che ne attesti la conformità e il buono stato.

La caldaia, presumibilmente la fonte del monossido di carbonio, è ora al centro di un’indagine volta a determinarne le cause del malfunzionamento.

La Procura della Repubblica di Ancona, consapevole della gravità dei fatti e dell’impatto emotivo sulla collettività, ha delegato ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Osimo la raccolta delle informazioni necessarie per una valutazione approfondita dell’accaduto.

Al momento, non è stato aperto alcun fascicolo d’indagine né sono stati disposti sequestri, in attesa di una dettagliata informativa che permetta agli inquirenti di definire le possibili responsabilità e le azioni procedurali da intraprendere.

L’evento solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza degli impianti di riscaldamento, in particolare in ambienti chiusi e frequentati da famiglie con bambini piccoli.

La necessità di controlli periodici, di manutenzione accurata e di una maggiore sensibilizzazione nei confronti dei pericoli del monossido di carbonio assume un’urgenza drammatica, alla luce di questa tragica vicenda che ha segnato la festa dell’Epifania.

La comunità attende ora risposte chiare e azioni concrete per scongiurare il ripetersi di simili tragedie.