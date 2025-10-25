Tragico incidente a Pesaro: la comunità raccoglie fondi per il rimpatrio

La recente scomparsa di Roberto Enrique Villanueva Torres, giovane di 25 anni proveniente dal Perù, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Pesaro, segnando un tragico evento sulla strada della Siligata.

La perdita, avvenuta a seguito di un incidente stradale, ha innescato un’ondata di commozione e un forte senso di responsabilità collettiva.

Roberto, residente in città presso via Santa Maria delle Fabbrecce 17, nel cuore dei Giardini di Santa Maria, si è spento lasciando un vuoto incolmabile per la sua famiglia e per gli amici.

In risposta a questa dolorosa perdita, la comunità peruviana di Pesaro, sentitamente affratta, ha immediatamente organizzato una raccolta fondi volta a sostenere il complesso e costoso processo del rimpatrio della salma verso la sua terra natale, Tarma, nel Perù.

Questa iniziativa non è solo un gesto di solidarietà pratica, ma anche una testimonianza tangibile del profondo legame che unisce i peruviani sparsi nel mondo, capaci di rispondere con umanità e compassione di fronte al dolore altrui.

Il sindaco Andrea Biancani, visibilmente toccato dall’evento, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia di Roberto sui suoi canali social, sottolineando l’importanza di unire le forze in momenti di lutto e di offrire conforto a chi soffre.

Il gesto del Primo Cittadino, che si è recato personalmente nel luogo dell’iniziativa, riflette l’impegno dell’amministrazione comunale a promuovere l’integrazione e la coesione sociale, valori fondamentali per una comunità prospera e inclusiva.

La risposta dei cittadini pesaresi non si è fatta attendere, dimostrando un’eccezionale capacità di empatia e un profondo senso di umanità.

La raccolta fondi, oltre a rappresentare un aiuto concreto per la famiglia di Roberto, si configura come un esempio emblematico di come la generosità e l’unità possano superare le barriere culturali e geografiche, rafforzando il tessuto sociale e promuovendo valori di solidarietà e accoglienza.

La comunità esprime un sentito ringraziamento alla comunità peruviana per l’esempio di forza, unità e dedizione che ha offerto a tutta la città.

La raccolta fondi rimarrà aperta fino alle ore 20 di oggi, offrendo a chiunque desideri partecipare a questo gesto di profondo rispetto e commozione l’opportunità di contribuire a riportare Roberto Enrique Villanueva Torres nella sua terra, tra i suoi affetti più cari.

Si auspica che questa tragica vicenda possa portare a una maggiore riflessione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di prendersi cura gli uni degli altri.