Tragico incidente a Pievebovigliana: un lavoratore perde la vita.

Un tragico incidente ha spezzato la quiete di Pievebovigliana di Valforace, in provincia di Macerata, un territorio ancora profondamente segnato dalle ferite sismiche del 2016.

Un lavoratore, impegnato in attività di ricostruzione, ha perso la vita precipitando da un’altezza stimata di tre metri all’interno di un cantiere.

Le circostanze che hanno portato alla caduta sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, ma le prime ricostruzioni indicano che l’uomo, in collaborazione con altri operai, si trovava sul tetto di un edificio, impegnato nella realizzazione di fori per agevolare il trasporto di materiali.

Questa operazione, di routine nei cantieri di ricostruzione, si è tragicamente trasformata in una perdita irreparabile.

L’incidente solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema di primaria importanza soprattutto in contesti come quello maceratese, dove la fretta di ricostruire coesiste con la necessità di garantire standard elevati di prevenzione.

La complessità dei lavori di ricostruzione post-sisma, spesso condotti su edifici danneggiati