Tragico incidente sulla Ascoli-Mare: Tir-frigo e autocarro si scontrano

Un drammatico evento ha interrotto la quiete mattutina sulla superstrada Ascoli-Mare, in direzione verso l’entroterra, a breve distanza dall’accesso autostradale per Monsampolo del Tronto.

Un pesante veicolo trasporto merci, un tir-frigo adibito al trasporto di prodotti lattiero-caseari, è entrato in collisione con un autocarro leggero impegnato in attività di manutenzione ordinaria e pulizia della carreggiata.

La collisione, di innegabile violenza, ha comportato conseguenze particolarmente gravi.

L’autocarro di servizio, sbalzato in avanti con forza inaudita, si è ribaltato bruscamente su un lato, subendo una devastazione strutturale significativa, in particolare nella sezione posteriore che si è impattata violentemente contro le barriere di protezione laterali.

Il tir-frigo, a sua volta, ha subito una deformazione estesa, un ammasso contorto di metallo, intrappolando all’interno il suo conducente.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, con l’ausilio di attrezzature specializzate, si è reso indispensabile per estrarre l’uomo, reduce da traumi multipli e di notevole entità.

La gravità delle lesioni riportate ha richiesto l’evacuazione d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale regionale di Torrette, in condizioni critiche, classificate come “codice rosso”.

Anche il conducente dell’autocarro di servizio ha subito lesioni, sebbene in condizioni meno preoccupanti.

La risposta immediata delle autorità competenti ha coinvolto personale sanitario del 118, agenti della polizia stradale di Ascoli Piceno, e squadre dei vigili del fuoco, potenziate con un’autogrù per facilitare il recupero dei veicoli incidentati.

L’interruzione del traffico sulla superstrada è stata prolungata, estendendosi per circa tre ore, con ripercussioni significative sulla fluidità della circolazione e la formazione di lunghe code, in particolare in direzione di Ascoli Piceno, creando disagi notevoli per numerosi automobilisti.

Attualmente, gli investigatori della polizia stradale stanno conducendo approfonditi accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, analizzando i fattori che hanno contribuito all’evento, inclusi i dati relativi alla velocità dei veicoli, le condizioni meteorologiche al momento dell’impatto, e l’eventuale presenza di fattori umani o meccanici che potrebbero aver giocato un ruolo nello sviluppo della tragica sequenza di eventi.

Si stanno inoltre valutando eventuali violazioni del codice della strada che potrebbero aver contribuito all’accaduto.