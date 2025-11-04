Travertino Living Lab: Rigenerazione e Futuro per Ascoli Piceno

Il travertino, pietra sedimentaria che incarna l’identità geologica e culturale della provincia di Ascoli Piceno, si configura oggi non solo come risorsa estrattiva, ma come fulcro di un ambizioso progetto di rigenerazione territoriale: il Travertino Living Lab.

Questo inedito laboratorio, orchestrato dal Consorzio Universitario Piceno (Cup), dall’Unione Montana Tronto Valfluvione e dall’Università di Camerino, ambisce a trascendere la mera valorizzazione economica, abbracciando dimensioni formative, sociali e ambientali.

Il Living Lab, come sottolinea Roberta Faraotti, Presidente del Cup, rappresenta la concretizzazione di una sinergia auspicata a lungo, ma spesso irrealizzata.

L’iniziativa, germogliata dall’esigenza dell’Unione Montana di impiegare fondi specifici, ha trovato nell’expertise accademica dell’Università di Camerino un partner strategico per la sua evoluzione.

Si tratta di una convergenza di competenze e interessi che mira a superare le tradizionali barriere tra ricerca, didattica e mondo delle imprese, attivando un circolo virtuoso di sviluppo locale.

Il progetto, sostenuto da un finanziamento di 450.000 euro derivante dal Programma Operativo Complementare Marche 2014-2020, si articolerà in un percorso pluriennale, con una fase operativa prevista tra la fine del 2025 e il 2026.

La sua architettura si fonda su tre elementi cruciali: T-Atlas, un archivio digitale completo e accessibile che documenta la storia geologica, le tecniche di estrazione e le applicazioni del travertino; T-Hub, un museo interattivo dedicato all’esplorazione del materiale e delle sue implicazioni culturali; e T-Lab, un laboratorio sperimentale dedicato alla ricerca di nuove tecniche di lavorazione e di applicazioni innovative, con un focus particolare sulla sostenibilità e sull’economia circolare.

Come evidenzia il sindaco Marco Fioravanti, il travertino trascende la sua natura di mera risorsa mineraria, incarnando la memoria storica, il patrimonio culturale e l’identità paesaggistica del territorio.

Il progetto Living Lab si pone quindi come strumento per il rilancio dei borghi montani, spesso marginalizzati, e per la riscoperta e la celebrazione delle tradizioni locali, promuovendo un turismo consapevole e sostenibile.

Il commissario alla ricostruzione post-sisma 2026, Guido Castelli, sottolinea come il progetto si inserisca in un quadro più ampio di riconversione economica, volto a contrastare la crisi demografica e a promuovere uno sviluppo locale resiliente.

La valorizzazione del travertino, insieme ad altre risorse naturali come l’acqua, le castagne e il legname, si configura come una leva strategica per la creazione di nuove opportunità di lavoro e per la nascita di imprese innovative, capaci di interpretare le esigenze di un mercato globale sempre più attento alla qualità, alla sostenibilità e all’autenticità.

L’iniziativa, infatti, è concepita per stimolare un processo di apprendimento continuo, con workshop e attività formative dedicate agli operatori economici locali, e per favorire la nascita di un ecosistema imprenditoriale solido e dinamico, capace di generare valore aggiunto e di attrarre investimenti esterni.

In definitiva, il Travertino Living Lab si prefigge di trasformare un’antica risorsa in motore di un futuro sostenibile e prospero per l’intera comunità.