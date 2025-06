Treia su TikTok: il Comune si avvicina ai giovani

Il Comune di Treia inaugura un nuovo capitolo nella sua comunicazione istituzionale, aprendo ufficialmente il canale TikTok @comuneditreia. Questa iniziativa non è semplicemente un ingresso in una nuova piattaforma social, ma rappresenta una strategia mirata a ridefinire il rapporto tra l’ente pubblico e la comunità, soprattutto in un’epoca dominata dalla fluidità e dalla velocità delle interazioni digitali.Il progetto nasce dalla consapevolezza che la comunicazione tradizionale, pur rimanendo fondamentale, non è più sufficiente a intercettare e coinvolgere tutte le fasce di popolazione, in particolare le generazioni più giovani, nativi digitali per i quali TikTok è un punto di riferimento imprescindibile. L’obiettivo primario è quindi quello di superare le barriere comunicative, utilizzando un linguaggio visivo immediato e un formato dinamico, capace di trasmettere l’essenza di Treia in modo autentico e coinvolgente.”La presenza su TikTok non è un mero trend da cavalcare,” dichiara il sindaco Franco Capponi, “ma uno strumento strategico per costruire ponti comunicativi più solidi e trasparenti. Vogliamo offrire una finestra digitale aperta su Treia, accessibile a chi vive nel borgo, a chi è lontano, e a chi semplicemente desidera scoprire le sue meraviglie.”Il canale TikTok non si limiterà a documentare eventi e iniziative. Si proporrà di raccontare Treia attraverso una narrazione multiforme, offrendo scorci inediti del paesaggio collinare, pillole di storia locale, approfondimenti sulle tradizioni secolari, e frammenti di vita quotidiana che catturino l’anima del borgo. Si cercherà di intrecciare la conservazione della memoria storica con la vitalità del presente, presentando Treia non come un museo a cielo aperto, ma come una comunità viva e in continua evoluzione.L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di digitalizzazione della comunicazione comunale, volto a rendere più accessibili i servizi e le informazioni agli utenti. Il canale TikTok rappresenta quindi un tassello importante di questa strategia, contribuendo a rafforzare il dialogo con i cittadini e ad aprire nuove opportunità di partecipazione attiva alla vita pubblica. Si auspica che la piattaforma diventi un punto di incontro virtuale, un luogo di scambio e di condivisione di esperienze, che contribuisca a valorizzare il patrimonio culturale e naturale di Treia e a promuoverne l’immagine a livello nazionale e internazionale. La sfida è quella di creare contenuti originali e creativi, capaci di generare engagement e di fidelizzare un pubblico sempre più ampio e diversificato.