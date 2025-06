Truffa ad Ancona: emesso il 102° Foglio di Via per una truffatrice rumena

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha recentemente disposto l’emissione del 102° Foglio di Via nell’anno in corso, un provvedimento che sottolinea una preoccupante tendenza alla sofisticazione delle frodi e alla persistenza di schemi criminali transfrontalieri. La misura, applicata a una donna di circa trent’anni, originaria della Romania ma residente al di fuori dei confini regionali, rappresenta una risposta mirata a contrastare un’attività fraudolenta particolarmente elaborata e premeditata, perpetrata a danno di un residente di Ancona.L’inganno orchestrato dalla donna non si limitava a semplici manipolazioni, ma si configurava come una vera e propria operazione pianificata, volta a sottrarre illecitamente una considerevole somma di denaro. Il modus operandi consisteva nella stipula di un contratto di compravendita di un’autovettura di lusso, il cui valore superava i 100.000 euro. Successivamente, veniva simulato un bonifico bancario, presentato come prova del pagamento, ma che si rivelava in realtà un’operazione fallace, in quanto proveniente da un conto corrente inesistente o, comunque, precedentemente chiuso.L’abilità della truffatrice risiedeva anche nella sua capacità di creare una falsa impressione di legittimità. Per corroborare la sua narrazione e disarmare la vittima, presentava immagini simulate di ricevute bancarie, prodotte ad hoc e fruibili tramite dispositivi mobili, rendendo l’inganno più convincente e difficile da smascherare. L’attività investigativa, condotta con scrupolo da parte delle forze dell’ordine, ha permesso di ricostruire l’intero meccanismo fraudolento e di raccogliere elementi probatori sufficienti per la denuncia della responsabile. La decisione di applicare la misura di prevenzione del Foglio di Via, emessa dal Questore, non è stata presa alla leggera. Essa si basa su un’analisi approfondita dei precedenti penali della donna, che rivelano una reiterata propensione a commettere reati di natura simile, evidenziando una pericolosità sociale rilevante e una scarsa propensione al cambiamento. Il divieto di ritorno ad Ancona, protratto fino al 2029, mira a proteggere la comunità locale da ulteriori aggressioni e a interrompere la sua attività criminale, contribuendo a rafforzare la sicurezza e il senso di affidabilità nella città. Questo episodio sottolinea la necessità di un’attenzione costante e di strategie investigative innovative per contrastare le sempre più sofisticate tecniche utilizzate dai truffatori, soprattutto in un contesto di crescente mobilità internazionale.