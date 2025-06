Un Camerino al Top: Alta Occupazione e Grande Soddisfazione tra i Laureati

L’Università di Camerino si posiziona con fermezza come un’istituzione di riferimento nel panorama accademico italiano, un risultato tangibile confermato da dati AlmaLaurea che ne testimoniano la capacità di formare professionisti pronti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro e di generare un’esperienza universitaria profondamente positiva. L’analisi del profilo occupazionale dei laureati, condotta dall’osservatorio AlmaLaurea, rivela performance nettamente superiori alle medie nazionali e regionali. A un anno dal conseguimento del titolo magistrale biennale, l’occupazione raggiunge l’83,3%, un dato che si consolida all’87,4% a distanza di cinque anni, indicando una traiettoria professionale in ascesa. Anche i laureati triennali che non proseguono gli studi dimostrano un’eccellente inserimento lavorativo, con un tasso di occupazione dell’82%, segnale di una preparazione accademica mirata e rispondente alle richieste del mondo professionale.Il valore percepito dell’esperienza universitaria si traduce in un elevato senso di utilità: l’81,3% dei laureati considera la propria preparazione efficace per l’ingresso nel mondo del lavoro dopo un anno, una percentuale che cresce esponenzialmente al 90,9% a cinque anni, riflettendo una crescita professionale e personale guidata dall’istruzione ricevuta. L’elemento più significativo, tuttavia, emerge dal grado di soddisfazione degli studenti: un impressionante 94,2% si dichiara pienamente soddisfatto dell’esperienza universitaria complessiva, un indicatore di un ambiente accademico stimolante, un corpo docente disponibile e un percorso formativo appagante. La valutazione positiva del rapporto con i docenti (92,9%) e la percezione di un carico di studio adeguato (89,3%) corroborano questa immagine di un’istituzione attenta alle esigenze dei propri studenti. Il dato più emblematico è forse quello che vede oltre tre quarti dei laureati (77,9%) esprimere la volontà di ripercorrere lo stesso percorso formativo presso lo stesso ateneo, testimonianza di un forte legame emotivo e di fiducia nell’Università di Camerino.Il Rettore Graziano Leoni sottolinea come questi risultati siano la diretta conseguenza di un modello formativo all’avanguardia, improntato sull’innovazione didattica, l’attenzione alle dinamiche socio-economiche del territorio e un rapporto diretto e personalizzato con gli studenti. L’impegno costante verso questi obiettivi si traduce in risultati concreti, dimostrando l’efficacia di un approccio educativo orientato alla crescita professionale e personale.L’Università di Camerino si distingue anche per la sua vocazione internazionale: l’8,8% dei suoi studenti proviene dall’estero (una percentuale che sale al 20,2% tra i laureati magistrali), segno di un’attrattività che si estende oltre i confini nazionali. Il 31,3% dei laureati proviene da altre regioni italiane, ampliando la diversità culturale e arricchendo l’esperienza di apprendimento di tutti gli studenti. L’esperienza pratica, cruciale per l’inserimento nel mondo del lavoro, è garantita dall’elevato numero di tirocini riconosciuti (76,9%) e dalle opportunità di studio all’estero (11,9%), un dato superiore alla media nazionale che testimonia l’impegno dell’ateneo a fornire opportunità di crescita internazionale.