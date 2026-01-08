University Card: Ancona facilita la vita agli studenti universitari

- PUBBLICITA -

Per agevolare l’integrazione e la vivibilità degli studenti universitari ad Ancona, è stata lanciata la “University Card”, un’innovativa applicazione digitale gratuita destinata agli oltre 17.000 iscritti all’Università Politecnica delle Marche (Univpm).

Questo strumento non si configura semplicemente come un catalogo di sconti, ma come un ecosistema digitale volto a facilitare l’accesso a risorse, servizi e opportunità culturali e formative, promuovendo una più profonda connessione tra l’ateneo e il tessuto urbano.

La University Card offre un panorama completo di vantaggi: agevolazioni commerciali per l’abbigliamento, accesso facilitato a corsi di formazione, riduzioni per spettacoli teatrali, opportunità per l’attività sportiva e molto altro.

Oltre a ciò, l’applicazione funge da guida pratica per la città, fornendo informazioni aggiornate sugli eventi locali e suggerimenti per l’utilizzo efficiente del trasporto pubblico, ottimizzando così gli spostamenti degli studenti tra le diverse sedi universitarie.

L’accesso alle promozioni è gestito tramite un sistema di codici QR generati dall’app, garantendo un processo di verifica rapido e semplice per le attività commerciali e i fornitori di servizi.

L’amministrazione comunale esprime un appello convinto ai commercianti locali, incoraggiandoli ad aderire all’iniziativa come un’opportunità strategica per coinvolgere attivamente la popolazione studentesca e rafforzare il legame tra l’economia locale e la comunità universitaria.

Il progetto, infatti, si inserisce in un approccio più ampio di valorizzazione del ruolo degli studenti come attori chiave nello sviluppo urbano.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Comune, Università e associazioni di categoria (CNA, Confartigianato e Confcommercio), si pone l’obiettivo di creare una vera e propria “città universitaria”, un ambiente dinamico e inclusivo dove gli studenti possano sentirsi integrati e partecipi della vita cittadina.

Deborah Pacetti, delegata del rettore dell’Univpm, sottolinea come l’app favorisca anche la socializzazione e l’interazione tra gli studenti.

La fase iniziale prevede una sperimentazione sul campo per valutare l’efficacia dell’applicazione e raccogliere feedback dagli studenti.

In seguito, il sistema sarà ampliato con l’adesione di un numero crescente di attività commerciali, secondo accordi definiti con l’amministrazione.

Ogni attività avrà autonomia nella definizione delle proprie promozioni e offerte.

Marche Teatro, ente culturalmente rilevante, ha già aderito all’iniziativa, evidenziando l’importanza di fornire agli studenti accesso facile e trasparente alle informazioni culturali, consentendo loro di fare scelte consapevoli.

L’app, in questa prima fase, integra principalmente realtà istituzionali, ma l’intenzione è quella di espandere l’offerta coinvolgendo un’ampia gamma di operatori economici locali.