Univpm contro la violenza a Gaza: etica e ricerca al centro

L’Università Politecnica delle Marche (Univpm) ha espresso con forza la propria condanna in merito alla tragica situazione umanitaria in Gaza, attraverso un’iniziativa che ha rapidamente mobilitato la comunità accademica e suscitato un’ampia eco nel panorama nazionale. L’appello, diffuso ufficialmente dall’ateneo, testimonia una profonda inquietudine e un fermo rifiuto di ogni forma di violenza e conflitto armato, ponendo al centro la salvaguardia dei diritti umani fondamentali, pilastro imprescindibile di ogni società civile.L’impegno dell’Univpm, tuttavia, non si limita ad una dichiarazione di intenti. Consapevole del ruolo cruciale che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica possono avere – sia in senso positivo che negativo – l’ateneo ha intrapreso azioni concrete e significative. È stata istituita una commissione speciale, dotata di competenze trasversali e multidisciplinari, incaricata di un’analisi approfondita e rigorosa dei progetti di ricerca classificati come “dual use”. Il concetto di “dual use” – tecnologie con potenziali applicazioni sia civili che militari – solleva questioni etiche e di responsabilità di primaria importanza per le istituzioni accademiche. La commissione si propone di valutare, caso per caso, il rischio che le scoperte e le innovazioni prodotte possano, inavvertitamente o intenzionalmente, contribuire ad alimentare conflitti, a violare i diritti umani o a compromettere la sicurezza globale.L’approccio dell’Univpm va oltre la semplice verifica della conformità normativa; mira a promuovere una cultura della responsabilità all’interno dell’ateneo, stimolando un dibattito aperto e costruttivo tra ricercatori, docenti e studenti. L’obiettivo è quello di sviluppare linee guida chiare e precise per la gestione dei progetti “dual use”, incoraggiando la ricerca scientifica che sia eticamente sostenibile e socialmente utile.Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di riflessione critica sul ruolo della scienza e della tecnologia nel mondo contemporaneo. Le università, in particolare, sono chiamate a farsi interpreti di un nuovo patto sociale, basato sulla trasparenza, sull’etica e sulla responsabilità verso la collettività. L’Univpm, con questa sua presa di posizione, intende contribuire attivamente a questo sforzo, affermando il proprio impegno per un futuro di pace, giustizia e progresso umano. Il processo di revisione dei progetti “dual use” rappresenta un primo passo, un segnale forte che l’ateneo marchigiano è pronto a confrontarsi con le sfide etiche del nostro tempo, senza compromessi.