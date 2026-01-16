Valentino Rossi contro il padre: una battaglia legale e familiare

- PUBBLICITA -

Una complessa vicenda familiare, costellata di perizie mediche contrastanti e accuse legali, ha coinvolto il celebre campione di motociclismo Valentino Rossi e il padre, Graziano Rossi, figura di spicco nel mondo dei motori.

La disputa, ora al vaglio della giustizia, ruota attorno a presunte irregolarità finanziarie e solleva interrogativi sulla capacità di intendere e volere del padre, una questione delicata che intreccia aspetti legali, emotivi e patrimoniali.

L’epicentro della controversia è rappresentato dai prelievi di ingenti somme di denaro – complessivamente, circa 200.000 euro – dal conto corrente di Graziano Rossi, effettuati nel corso di un anno di relazione con una donna di 54 anni, denunciata dal figlio Valentino per circonvenzione di incapace.

L’accusa è che la compagna del padre, approfittando di una presunta vulnerabilità, abbia sottratto fondi in modo improprio.

La vicenda si fa particolarmente intricata quando si considera la cronologia degli eventi.

Nel 2024, preoccupato per le condizioni del padre, Valentino Rossi aveva formalmente richiesto di essere nominato amministratore di sostegno.

Questa decisione, in linea di principio, mirava a proteggere Graziano, ritenuto dal punto di vista medico “fragile” e con difficoltà nella gestione delle proprie finanze, pur mantenendo la capacità di condurre l’auto e di partecipare ad attività sportive come le gare di rally.

Tuttavia, nel corso del 2025, la situazione ha subito una svolta.

Graziano Rossi, con una propria azione legale, ha contestato la nomina dell’amministratore di sostegno.

Il giudice Davide Storti del Tribunale di Pesaro, dopo un’attenta valutazione, ha accolto la richiesta di revoca, decretando che Graziano Rossi fosse pienamente capace di intendere e di volere.

Questa decisione, apparentemente a favore del padre, ha paradossalmente aperto la strada alla denuncia da parte del figlio, alimentando un quadro di accuse e contro-argomentazioni.

Le perizie mediche, elemento cruciale in questa disputa, divergono nelle loro conclusioni.

Mentre inizialmente si attestavano su una fragilità del padre, successive valutazioni hanno confermato la sua piena capacità decisionale.

Questa discordanza solleva dubbi sulla correttezza delle prime valutazioni e introduce un elemento di incertezza che complica la ricostruzione dei fatti.

Attualmente, la responsabilità di esaminare il fascicolo d’indagine è affidata alla procuratrice della Repubblica di Pesaro, Irene Lilliu.

La sua decisione sarà determinante per stabilire la veridicità delle accuse e per accertare eventuali responsabilità legali.

La vicenda, al di là degli aspetti strettamente giuridici, mette in luce le delicate dinamiche familiari, la complessità delle decisioni relative alla tutela di persone vulnerabili e la sensibilità delle questioni patrimoniali coinvolte.

La vicenda solleva inoltre interrogativi sull’impatto delle relazioni personali e della fiducia nella gestione finanziaria di individui anziani e potenzialmente fragili, richiedendo un’analisi approfondita e attenta alle sfumature dei rapporti interpersonali e alle implicazioni legali che ne derivano.