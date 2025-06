Vallata del Misa: Ricorso al Consiglio di Stato tra polemiche e urgenza di ricostruzione.

L’attesa per l’udienza in Consiglio di Stato, prevista per la fine del mese, si intreccia con la complessità delle vicende legate alla ricostruzione e alla prevenzione del rischio idrogeologico nella vallata del Misa, teatro nel 2022 di una devastante alluvione. La posizione del vicecommissario Stefano Babini, esposta a margine di un incontro dedicato agli studi di mitigazione del rischio a Palazzo Li Madou, ad Ancona, evidenzia una situazione delicata, segnata dalla tensione tra necessità impellenti di intervento e dissenso popolare.La vicenda del ponte Garibaldi, crollato durante l’evento catastrofico e oggetto di un controverso progetto di rifacimento, è al centro dell’attenzione. La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’8 maggio 2025, che ha non solo respinto la richiesta di sospensione dei lavori, ma si è espresso in merito al merito del ricorso, smontando in parte le argomentazioni avanzate dai comitati di residenti, rappresenta un punto di svolta. Tuttavia, il ricorso presentato al Consiglio di Stato mantiene aperta la possibilità di una revisione della decisione.Babini, pur riconoscendo il diritto inalienabile di contestazione e dissenso, sottolinea una peculiarità del caso: il ricorso al Consiglio di Stato non sembra apportare elementi sostanzialmente nuovi rispetto alle motivazioni già espresse dal TAR. Questa constatazione implica che la valutazione del Consiglio di Stato si concentrerà principalmente sulla corretta applicazione delle norme e sulla ponderazione degli interessi in conflitto, piuttosto che sull’emersione di nuove evidenze fattuali o argomentative.Parallelamente alla discussione legale, l’amministrazione si trova ad affrontare la sfida operativa di accelerare le procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell’opera. L’esempio della “casetta dei cacciatori”, situata in area di intervento, e dei lavori sull’acquaio, già in corso, illustra l’impegno concreto per dare priorità alla messa in sicurezza del territorio. L’urgenza di tali interventi è innegabile, considerando la fragilità del Misa e la necessità di evitare che eventi simili a quelli del 2022 possano ripetersi, mettendo a rischio vite umane e causando ingenti danni economici.La vicenda solleva, quindi, interrogativi più ampi sulla gestione del territorio, sulla comunicazione tra istituzioni e cittadini, e sulla necessità di un approccio integrato che concili la tutela del bene pubblico con il rispetto delle istanze locali. Il ruolo del Consiglio di Stato sarà cruciale non solo per risolvere la disputa legale, ma anche per fornire indicazioni utili per una gestione del territorio più trasparente, partecipata e sostenibile nel lungo periodo. La complessità del processo decisionale, mediata da contenziosi legali e sensibilità popolari, esige una leadership capace di bilanciare pragmatismo e sensibilità, mirando a un risultato che sia al contempo efficace e condiviso.