Venezuela: Protesta ad Ancona contro l’ingerenza esterna

La recente e gravissima vicenda del presunto sequestro del Presidente venezuelano Nicolás Maduro e di Cilia Flores, figura di spicco nel panorama politico venezuelano, ha scatenato un’ondata di preoccupazione e mobilitazione internazionale.

L’atto, percepito come una palese violazione della sovranità nazionale e un attacco diretto alla democrazia venezuelana, ha visto la risposta di una significativa rappresentanza di attivisti e sostenitori in Italia, che si sono riuniti ad Ancona, in Piazza del Plebiscito, per esprimere la loro indignazione e rivendicare il rispetto del diritto internazionale.

L’iniziativa, promossa con forza da “Potere al Popolo” e dall’Unione Sindacale di Base (USB), ha visto la partecipazione di circa cinquanta persone che hanno esposto simboli di resistenza, brandendo bandiere del Venezuela e della Palestina, due realtà geograficamente distanti ma unite da una comune lotta contro l’oppressione e l’ingerenza esterna.

Lo striscione “Giù le mani dall’America Latina.

Palestina e Venezuela liberi” ha sintetizzato il messaggio centrale della protesta: un rifiuto categorico di qualsiasi tentativo di destabilizzazione e di controllo da parte di potenze straniere.

Il presidio, costantemente monitorato dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, ha rappresentato un momento di forte espressione politica.

I manifestanti, con un atto formale, hanno trasmesso via posta elettronica certificata (PEC) una lettera destinata al Prefetto di Ancona, delineando una serie di richieste al Governo italiano.

Tra queste, la denuncia esplicita e la condanna ferma dell’erosione progressiva dei principi fondamentali del diritto internazionale, un processo che, a loro avviso, legittima interventi destabilizzanti e attenta ai principi di autodeterminazione dei popoli.

La protesta non si è limitata alla denuncia del singolo episodio, ma ha esteso la propria riflessione a una più ampia analisi delle dinamiche geopolitiche globali.

I manifestanti hanno espresso profonda preoccupazione per la crescente militarizzazione delle politiche europee e atlantiche, una corsa agli armamenti che, secondo loro, alimenta conflitti e compromette la cooperazione internazionale.

La mobilitazione ad Ancona si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per il futuro del Venezuela, un paese ricco di risorse strategiche e spesso al centro di tensioni internazionali.

La questione venezuelana, infatti, solleva interrogativi fondamentali sul ruolo del diritto internazionale nel proteggere la sovranità nazionale e l’autodeterminazione dei popoli, e sulla necessità di promuovere un ordine mondiale basato sulla cooperazione e il rispetto reciproco, anziché sulla forza e l’egemonia.

La protesta, quindi, si configura come un appello a un’azione politica più incisiva e responsabile da parte della comunità internazionale, volta a salvaguardare i principi fondamentali del diritto internazionale e a garantire un futuro di pace e prosperità per il Venezuela e per l’intera America Latina.