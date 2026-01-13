Vigili del Fuoco a Fabriano: +19% di interventi e nuove sfide

- PUBBLICITA -

Il Distaccamento Vigili del Fuoco di Fabriano, fulcro operativo per un comprensorio che include i comuni di Cerreto D’Esi, Genga e Sassoferrato, ha registrato nel 2025 un significativo aumento degli interventi, attestandosi a 1.059, un incremento del 19% rispetto all’anno precedente.

Questa intensificazione dell’attività, testimonianza di una crescente domanda di sicurezza sul territorio, coinvolge un team di trenta unità, distribuite su quattro turni per garantire una copertura continua e capillare.

L’analisi dettagliata dei dati rivela una marcata polarizzazione nelle tipologie di intervento.

Si evidenzia un’impennata dei “soccorsi e salvataggi”, che hanno visto un aumento di 55 unità, raggiungendo un totale di 327 nel 2025.

Questa categoria, particolarmente rilevante, riflette una crescente fragilità sociale e una tendenza all’invecchiamento della popolazione residente in isolamento, che ricorre ai Vigili del Fuoco non solo per emergenze reali, ma anche per necessità di assistenza non strettamente legate a situazioni di pericolo immediato.

Si tratta spesso di anziani soli, soggetti a cadute accidentali o in difficoltà nell’accesso alla propria abitazione, o ancora, di persone impreparate ad affrontare le sfide poste dall’ambiente montano.

Parallelamente a questo aumento, si osserva una diminuzione degli interventi legati a incendi ed esplosioni (-38 unità), indicando forse una tendenza positiva nella prevenzione o una minore frequenza di tali eventi.

Tuttavia, un’ampia fetta dell’attività, pari a 403 interventi, è rappresentata da operazioni di natura eterogenea, che spaziano dal recupero di animali smarriti alla rimozione di alberi pericolanti dopo eventi atmosferici avversi, fino alla liberazione di persone intrappolate in ascensori.

La dinamica degli incidenti stradali, monitorata lungo la Strada Statale 76 e nel comprensorio, si mantiene sostanzialmente stabile a 65 interventi.

Un’altra area di intervento significativa è rappresentata dai recuperi di persone o mezzi in difficoltà, con una leggera flessione rispetto all’anno precedente (35 interventi contro i 43 del 2024), che spesso denota situazioni complesse, con possibili implicazioni legate a tentativi di suicidio o incidenti causati da condizioni meteorologiche avverse.

Anche gli interventi legati a problemi idrici, come allagamenti di cantine o danni causati da condizioni meteo avverse, si attestano a 34.

La gestione efficiente delle risorse è un aspetto cruciale dell’attività del Distaccamento.

Si registrano 53 chiamate che, a seguito del tempestivo intervento dei soccorritori, si sono rivelate non necessarie, e 6 falsi allarmi.

Questi dati, seppur apparentemente minori, sottolineano l’importanza di una comunicazione efficace e di una sensibilizzazione della popolazione.

In sintesi, la caserma di Fabriano opera con un ritmo intenso e costante, testimoniando l’impegno profuso dai suoi professionisti a tutela della sicurezza e del benessere della comunità.