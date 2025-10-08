Vitiligine Week: Cura, Supporto e Informazione per Pazienti

Vitiligine Week: Un’Oasi di Cura e Conoscenza per Pazienti e GiovaniDal 3 all’8 novembre, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST) dedica un’intera settimana alla vitiligine, offrendo un prezioso servizio di consulenze mediche gratuite.

Questa iniziativa, la “Vitiligine Week”, rappresenta un momento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire supporto concreto ai pazienti che convivono con questa condizione dermatologica complessa.

Nelle Marche, si stima che circa 8.200 individui siano affetti da vitiligine, con una percentuale significativa di giovani sotto i 20 anni (16%), sottolineando l’importanza di un approccio specialistico fin dalla più tenera età.

Per accedere a questo servizio, è sufficiente contattare il Numero Verde gratuito 800226466, attivo dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (esclusi i giorni festivi).

Un elemento di particolare rilevanza introdotto quest’anno è l’estensione delle consulenze agli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni, che dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, garantendo un supporto emotivo e informativo fondamentale per affrontare le sfide specifiche legate alla crescita e all’immagine corporea.

Il punto di riferimento per le prenotazioni nelle Marche è l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

La vitiligine, come ha evidenziato il Presidente SIDeMaST, Giovanni Pellacani, è una malattia cronica di origine autoimmune.

Questa condizione insidiosa si manifesta quando il sistema immunitario, in un errore di targeting, attacca erroneamente i melanociti, le cellule responsabili della produzione di melanina, il pigmento che determina il colore della pelle.

Questo attacco provoca la depigmentazione cutanea, dando origine alle caratteristiche macchie bianche che definiscono la malattia.

Oltre all’impatto estetico, la vitiligine può essere associata a una serie di comorbilità, tra cui disfunzioni tiroidee, diabete mellito e alopecia areata, sottolineando la necessità di una valutazione clinica approfondita e di un approccio multidisciplinare.

Valeria Corazza, Presidente dell’Associazione Pazienti Apiafco, sottolinea come la “Vitiligine Week” si configuri come un’opportunità per promuovere una gestione consapevole della malattia, attraverso un dialogo diretto e costruttivo con specialisti in dermatologia.

Questa iniziativa non si limita alla diagnosi e al trattamento, ma mira a fornire ai pazienti gli strumenti per comprendere la propria condizione, affrontare le sfide emotive e sociali che essa comporta, e adottare uno stile di vita salutare.

La “Vitiligine Week” si propone dunque come un ponte tra la ricerca scientifica, l’assistenza medica e il supporto psicologico, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone affette da vitiligine e di promuovere una maggiore comprensione della malattia all’interno della comunità.