Vivarelli al vertice mondiale della chirurgia epatica: l’Auo al centro dell’innovazione.

Il panorama della chirurgia epatica a livello globale si arricchisce di nuove prospettive, testimoniate dalla nomina del professor Marco Vivarelli, direttore della Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Auo), a membro del comitato internazionale incaricato di definire le linee guida operative per il prelievo di fegato da donatore vivente.

Questa prestigiosa designazione, siglata durante il 7° Congresso Mondiale dell’International Living Donor Liver Transplantation Group a Shanghai, sottolinea il ruolo sempre più centrale dell’Auo nel campo della trapiantologia epatica.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche si distingue per un’esperienza consolidata e un volume di interventi considerevole.

Con circa 3.000 resezioni epatiche, di cui una frazione significativa eseguite con tecniche mini-invasive, laparoscopiche o robotiche, e quasi 1.000 trapianti di fegato effettuati, l’istituzione rappresenta un punto di riferimento non solo regionale, ma nazionale e internazionale.

Questa competenza è particolarmente rilevante nella gestione di patologie complesse e precedentemente considerate incurabili, come l’epatocarcinoma, il colangiocarcinoma e le metastasi epatiche originate da tumori colorettali.

Grazie ai progressi della chirurgia epatica e alla trapiantologia, oggi queste condizioni possono beneficiare di trattamenti potenzialmente risolutivi.

La partecipazione del professor Vivarelli a un panel di esperti di tale levatura internazionale è un riconoscimento tangibile della qualità del lavoro svolto dall’équipe marchigiana.

Nonostante le sfide strutturali e le complessità che affliggono il sistema sanitario pubblico, l’Auo dimostra di poter preservare e potenziare programmi di eccellenza, generando un impatto significativo a livello globale.

Questa inclusione non è solo un onore individuale, ma un riflesso della capacità dell’istituzione di innovare e di contribuire attivamente all’avanzamento delle conoscenze nel campo della chirurgia epatica.

Per Armando Marco Gozzini, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, questa nomina rappresenta una conferma della direzione strategica intrapresa negli ultimi anni e un motivo di profondo orgoglio.

La Chirurgia Epatobiliare e Pancreatica e dei Trapianti si configura come un’eccellenza nazionale, rafforzata dal suo ruolo di punto di riferimento regionale e fulcro di una rete collaborativa efficiente e dinamica.

La competenza e la dedizione del professor Vivarelli e del suo team continuano a elevare il profilo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, proiettandola come un polo di eccellenza nel panorama internazionale della medicina.