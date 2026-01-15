Volontariato e Pluridisabilità: Corso Gratuito della Lega del Filo d’Oro

- PUBBLICITA -

La Fondazione Lega del Filo d’Oro, impegnata da decenni nell’assistenza rivolta a persone con disabilità intellettiva e disturbi del linguaggio, invita a partecipare al corso base di formazione per volontari, un’opportunità formativa preziosa che si terrà ad Osimo (Ancona) a partire dal 4 febbraio.

Le iscrizioni sono aperte fino al 2 febbraio, e l’accesso al corso è completamente gratuito.

Questa formazione non è un semplice addestramento, ma un percorso di immersione nella realtà della pluridisabilità, volto a sviluppare competenze specifiche e a promuovere una profonda comprensione dei bisogni complessi degli utenti.

Il programma mira a fornire agli aspiranti volontari gli strumenti necessari per stabilire una comunicazione efficace, superando le barriere linguistiche e sensoriali, e per offrire un supporto concreto nell’orientamento, nella mobilità e nell’accesso ai servizi.

Il corso si articola in una combinazione di moduli teorici online e sessioni pratiche in presenza, guidati da professionisti esperti della Fondazione e affiancati da volontari già attivi.

Le lezioni online, programmate per mercoledì 4 e 11 febbraio (dalle 18 alle 20) e sabato 7 febbraio (dalle 9 alle 12), introdurranno i concetti chiave e i principi guida dell’approccio Lega del Filo d’Oro.

Le sessioni in presenza, che si svolgeranno il 14, 21 e 28 febbraio (dalle 9 alle 12, 9 alle 13 e 9 alle 16.30 rispettivamente), offriranno opportunità di applicazione pratica delle conoscenze acquisite e di interazione diretta con gli operatori e gli utenti.

La sede del Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro di Osimo ospiterà tutti gli incontri.

L’impegno richiesto dai volontari è di natura continua, con una disponibilità settimanale o quindicinale, poiché la creazione di relazioni significative e durature è cruciale per un supporto efficace e personalizzato.

Nel 2025, la rete di volontari attivi ha superato le 750 unità, testimoniando l’importanza di questo contributo fondamentale.

“Investire nella formazione strutturata dei nostri volontari significa dotare le persone di sensibilità e consapevolezza per affrontare la complessità della pluridisabilità,” ha sottolineato Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, evidenziando come questa iniziativa rappresenti un investimento nel futuro dell’assistenza e nell’inclusione sociale.

La formazione non si limita a fornire tecniche, ma promuove un cambiamento profondo nell’approccio alla disabilità, orientato all’empatia, alla comprensione e alla valorizzazione delle potenzialità individuali.