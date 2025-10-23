Young Up!: Nuovi Talenti della Danza nelle Marche

Young Up!: Una piattaforma per l’emersgenza coreografica nelle MarcheDomenica 26 ottobre, alle ore 18:00, il centro arti performative La Maddalena di Pesaro aprirà le sue porte a Young Up!, un’iniziativa dedicata ai giovani talenti della danza e della performance art under 25, residenti o attivi nel territorio marchigiano.

Promossa da Hangartfest, Young Up! rappresenta un’occasione unica per l’esplorazione autoriale e l’incontro con il panorama professionale della danza contemporanea.

Nata nel 2014, la piattaforma si configura come un ecosistema di crescita artistica, pensato per i danzatori e performer che si affacciano al mondo post-formativo, desiderosi di tradurre la formazione accademica in ricerca personale e produzione originale.

Lontana da logiche competitive, Young Up! celebra il processo creativo, valorizzando l’importanza dell’errore, della sperimentazione e del confronto.

L’obiettivo primario è fornire un terreno fertile per la nascita di nuove idee e la definizione di un linguaggio coreografico personale, affiancando i giovani autori con il supporto di professionisti del settore: coreografi affermati, curatori, critici e operatori culturali.

Young Up! si inserisce in un impegno più ampio di Hangartfest volto a sostenere la creatività giovanile, riconoscendo il ruolo cruciale delle nuove generazioni nel definire il futuro della danza e delle arti performative.

La Maddalena, come luogo simbolo di questa visione, accoglie regolarmente residenze artistiche dedicate a talenti emergenti, offrendo loro un ambiente protetto e stimolante per sviluppare i propri progetti.

Tra questi, spiccano il percorso di Manuela V.

Colacicco, impegnata nello sviluppo di “about:blank”, e la residenza del Collettivo Mimesi, un collettivo dinamico composto da Filippo Angeloni, Filippo Gualazzi, Matteo Tomasetti e la coreografa e performer Giulia Roversi, che contribuiscono a creare un tessuto artistico ricco e diversificato.

La serata del 26 ottobre vedrà la presentazione di brevi lavori originali, frutto delle ricerche personali dei giovani coreografi selezionati attraverso la call aperta a ottobre.

Queste creazioni offrono uno sguardo privilegiato sulle nuove tendenze coreografiche, un affresco vibrante di linguaggi emergenti e un’opportunità per il pubblico di scoprire nuovi talenti del territorio.

La serata non è solo una vetrina di lavori in divenire, ma un momento di scambio aperto, un dialogo tra gli artisti e il pubblico, alimentato da un clima di libertà espressiva e condivisione di esperienze.

Young Up! ambisce a essere più di una semplice piattaforma: un vero e proprio laboratorio di idee, un motore di innovazione, un punto di incontro tra giovani autori e il mondo professionale, contribuendo a rafforzare il tessuto culturale marchigiano e a proiettare la danza contemporanea verso nuove frontiere.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.