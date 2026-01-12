Adriano Calavalle, l’artista urbinate, ci lascia a 83 anni.

- PUBBLICITA -

Adriano Calavalle, figura imprescindibile nel panorama artistico contemporaneo, si è spento all’età di 83 anni nella sua città natale, Urbino.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità locale, che perde un uomo legato indissolubilmente al territorio e un artista di riconosciuta statura nazionale e internazionale.

Calavalle non è stato semplicemente un incisore, ma un ricercatore incessante di forme, un interprete sensibile del paesaggio urbano e rurale.

La sua opera, vasta e articolata, si è sviluppata per decenni, attraversando diverse tecniche incisorie – dalla tradizionale acquaforte e puntasecca alla litografia, sperimentando con ardore anche nuovi linguaggi espressivi.

La sua cifra distintiva risiede nella capacità di distillare l’essenza di luoghi e persone, non attraverso una riproduzione fedele, ma attraverso un’interpretazione personale e poetica.

Le sue incisioni, spesso in bianco e nero, sono caratterizzate da una profonda introspezione, da un’attenta osservazione della luce e dell’ombra, e da una resa magistrale dei dettagli.

Urbino, città di Raffaello e di Federico da Montefeltro, è stata la sua musa ispiratrice.

I suoi vicoli tortuosi, le piazze silenziose, i palazzi storici, il profilo del Monte Catria che si staglia all’orizzonte: tutto questo ha nutrito la sua creatività, trasformandosi in immagini evocative e intense.

Ma l’interesse di Calavalle non si è limitato al contesto urbano.

Le sue opere testimoniano anche un profondo legame con la campagna marchigiana, con i suoi borghi rurali, con i campi coltivati, con la vita quotidiana delle persone che vi abitano.

L’arte di Calavalle è un invito alla contemplazione, un’occasione per rallentare il ritmo frenetico della vita moderna e riscoprire la bellezza che ci circonda.

La sua capacità di cogliere l’essenza della realtà, di trasformarla in immagini significative, lo ha reso un artista amato e rispettato.

La scomparsa di Adriano Calavalle lascia un vuoto incolmabile nel mondo dell’arte.

La sua eredità, però, continuerà a vivere attraverso le sue opere, che saranno a testimonianza del suo talento e della sua sensibilità.

Il Comune di Urbino, con profondo cordoglio, si stringe alla famiglia e ai suoi cari, e annuncia iniziative per celebrare la sua memoria e la sua straordinaria carriera artistica.

La città, intera, piange la perdita di un figlio illustre, un uomo che ha saputo portare in alto il nome di Urbino nel mondo.