Adriatico di unire le sue tradizioni di storia di cultura un turismo.di mostrare le sue peculiarità di un ambiente ricompensare il tutto.

Adriatic Sound Festival: Un’Odissea Sonora tra Eredità Romana e Futuro DigitaleFano, città di antichissima storia e vibrante presente, si prepara ad accogliere un evento di portata internazionale: l’Adriatic Sound Festival. Due giorni intensi, il 13 e 14 giugno, che trasformeranno l’aeroporto Enzo e Walter Omiccioli in un’inedita culla di elettro-musica, un crogiolo di suoni, luci e architetture immersive. L’auspicato afflusso di pubblico, stimato in oltre 25.000 spettatori, proietta Fano in una nuova dimensione, quella del polo di riferimento per la club culture, intrecciando la sua identità millenaria con le pulsazioni del suono contemporaneo.L’aeroporto, per l’occasione, si configura come un paesaggio sonoro ibrido, un’installazione artistica a cielo aperto dove la funzionalità aeronautica si fonde con la potenza espressiva della musica elettronica. Due palchi principali, l’Infinity Stage e The Hangar, rappresentano i fulcri di questa metamorfosi. L’Infinity Stage, concepito dallo studio Stufish Entertainment Architects, rinomato per collaborazioni con artisti del calibro di Beyoncé, Rolling Stones e Madonna, si erge come un imponente semicerchio d’acciaio, un anfiteatro verticale che domina lo spazio e si veste di una scintillante facciata di oltre mille metri quadrati di LED. Quest’opera architettonica, in un gioco di luci e ombre, rende omaggio all’Arco d’Augusto, simbolo inequivocabile del passato romano di Fano.A completare il quadro, The Hangar, un’arena immersiva incastonata tra gli imponenti hangar aeronautici. Qui, le proiezioni 3D, elaborate con tecnologie all’avanguardia, si fondono con le superfici metalliche, creando un ambiente suggestivo e dinamico, dedicato alle sonorità techno. Ogni dettaglio, dalla scenografia alla configurazione acustica, è studiato per esaltare l’esperienza sensoriale del pubblico.Il cartellone artistico presenta una line-up eccezionale, con oltre 14 set al giorno, che spaziano tra le correnti più innovative della musica elettronica internazionale. Venerdì 13 giugno, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare artisti del calibro di RÜFÜS DU SOL (in un imperdibile DJ set), Sven Väth, Armand Van Helden, Stephan Bodzin (con una performance live), Stella Bossi, Solardo, Sim›ne, Kasia, Sparrow e Barbossa, Olive F, Apache, Ageless e Joe Vanditti. Il sabato 14 sarà caratterizzato da Richie Hawtin, Green Velvet, Nicole Moudaber, Sama’ Abdulhadi, Tiga, Nic Fanciulli, Yulia Niko, Jimi Jules, Lonely, Avision, Mason Collective, Franky Wah, Di Sun e Brina Knauss. La sequenza esatta delle esibizioni sarà resa disponibile sul sito ufficiale del festival.L’organizzazione ha previsto un’ampia gamma di servizi per garantire il comfort e la sicurezza dei partecipanti. Dalle 14 di venerdì e sabato, i varchi saranno aperti per accogliere il pubblico. Una food court variegata soddisferà i palati più esigenti, mentre zone relax e infopoint offriranno momenti di pausa e informazioni utili. Smart-locker metteranno a disposizione degli spettatori uno spazio sicuro per i loro effetti personali. Un efficiente sistema di navette collegherà la stazione ferroviaria di Fano e i parcheggi scambiatori lungo la Ss16, assicurando un accesso agevole. Bus notturni saranno disponibili per i rientri verso Pesaro e Senigallia.”Con Adriatic Sound, la pista di decollo si trasforma in un’esperienza multimodale,” afferma Luca Lewis, direttore artistico del festival. Nicolò Baldelli, Ceo di Adriatic Sound Festival Italia, sottolinea l’ambizione del progetto: “Questo evento ha il potenziale per elevare Fano a destinazione imprescindibile per la musica live, non solo in Italia, ma a livello europeo.” Il festival si configura dunque come un ponte tra passato e futuro, un’opportunità per Fano di affermarsi come un centro culturale vibrante e innovativo, capace di attrarre un pubblico internazionale e di proiettare la sua immagine nel mondo.