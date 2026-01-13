Alessio Allegrini a Ancona: musica, Strauss e Mendelssohn

Il 15 gennaio 2026 l’Aula Magna dell’Università Politecnica delle Marche ad Ancona si trasformerà in un palcoscenico di rara intensità artistica, inaugurando la stagione di Ancona Classica con un evento di notevole importanza culturale.
A inaugurare la rassegna sarà Alessio Allegrini, figura di spicco nel panorama musicale internazionale e primo corno dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, considerato tra i massimi interpreti di questo affascinante strumento.
L’esecuzione non si limiterà a un semplice concerto.
Allegrini, oltre a brillare come solista, assumerà il ruolo di direttore d’orchestra, guidando la Form in un programma attentamente studiato per offrire un viaggio musicale ricco di contrasti ed emozioni.
Il concerto per corno e orchestra n. 1 in mi bemolle maggiore, Op.
11 di Richard Strauss, giovane capolavoro che riflette l’eredità paterna e la profonda influenza del padre, virtuoso corno alla corte di Monaco, sarà affiancato dalla Sinfonia n. 3 in la minore, Op.
56, conosciuta come “Scozzese”, di Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Quest’ultima, espressione matura del compositore, evoca le atmosfere malin un raffinato esercizio di memoria musicale, ispirata alle vestigia storiche di Edimburgo e al ricordo del viaggio giovanile.
A completare il cartellone, una composizione inedita, Sinfonia (2025) di Andrea Strappa, commissionata da Form, direttore artistico Francesco Di Rosa, con l’intento di consolidare la politica di Form in favore della musica contemporanea, promuovendo l’incontro tra il pubblico e le nuove pagine musicali create appositamente per il percorso artistico del 2026.
L'iniziativa, promossa con il sostegno del Comune di Ancona, l'associazione Amici della Musica Guido Michelli e l'Università Politecnica delle Marche, riflette la volontà di rinnovare la storica rassegna "Giovedì dell'Aula Magna", nata all'interno della prestigiosa Università dorica
