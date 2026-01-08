Ancona e Celentano: un omaggio alle origini di un mito.

- PUBBLICITA -

Ancona, culla di un’icona: un omaggio a Adriano Celentano che riemerge dalle profondità di una storia condivisa.

Il Festival Adriatico della canzone, un evento spesso dimenticato nella cronaca della musica italiana, si rivela il crocevia inatteso dove una meteora artistica, Adriano Celentano, ha illuminato il suo debutto professionale.

La conferenza stampa che ha preceduto l’evento “Ancona canta Celentano” ha ripescato questa radice anconetana, svelando un legame più profondo di quanto si creda, un’eco di energia e innovazione che ancora risuona tra le pietre della città.

La serata, in programma al Teatro delle Muse il 14 gennaio, non è semplicemente un tributo; è un’esplorazione delle molteplici sfaccettature di un artista che ha incarnato un’epoca, un modo di essere, una ricerca incessante di nuove forme espressive.

Adolfo Sebastiani e il suo gruppo avranno il compito arduo di rendere omaggio a un interprete inimitabile, affiancati dall’attore Luca Violini, che attraverso racconti inediti, ripercorrerà le origini anconetane del molleggiato, svelando retroscena e aneddoti che arricchiranno la narrazione.

L’evento, con il ricavato devoluto alla Lega del Filo d’Oro, rappresenta un gesto di solidarietà che si intreccia con l’omaggio all’artista, sottolineando un impegno sociale che ha sempre caratterizzato l’operato di Celentano.

L’ospite d’onore, Gianni Dall’Aglio, storico batterista del Clan, offrirà uno sguardo privilegiato dall’interno del mondo celentano, in un’intervista condotta da Paolo Notari, che svelerà dettagli sulla genesi di un successo planetario.

La serata culminerà con un suggestivo balletto della Fondazione Arte della Danza, che trasformerà le note iconiche di Celentano in un linguaggio visivo emozionante e contemporaneo.

L’entusiasmo per questo evento si propaga attraverso i canali social, testimoniato dal videomessaggio appassionato di Renzo Arbore, che celebra l’importanza di Celentano come figura imprescindibile nella storia della musica italiana, sottolineando la sua capacità di reinventarsi costantemente e di creare un’identità artistica unica.

“Un capitolo importante della storia culturale di Ancona”, ha affermato l’assessora comunale alla Cultura, Marta Paraventi, evidenziando come questo omaggio si inserisca all’interno di una visione più ampia, ambiziosa: l’aspirazione di Ancona a diventare Capitale Italiana della Cultura nel 2028.

Questo evento, lungi dall’essere un semplice spettacolo, si configura come un tassello fondamentale di un percorso volto a valorizzare il patrimonio culturale locale e a proiettare Ancona verso il futuro, come città di arte, innovazione e memoria.

La serata si preannuncia un viaggio emozionante nelle note e negli anni di un mito, un ritorno alle origini per riscoprire un talento che ha segnato un’epoca.