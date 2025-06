Anfiteatro Romano Ancona: un tuffo nel passato alle Giornate Europee dell’Archeologia

L’Anfiteatro Romano di Ancona, custode silenzioso di secoli di storia, si apre in via eccezionale al pubblico per le Giornate Europee dell’Archeologia, un’occasione unica per immergersi nel cuore del passato. L’evento, parte di un’iniziativa pan-europea ideata dal Ministero della Cultura francese, si propone di illuminare il ricco patrimonio archeologico che permea il continente, celebrando la diversità culturale e storica di ogni nazione.Le visite guidate, curate dal Museo Archeologico Nazionale delle Marche, si svolgeranno sabato 14 giugno alle 9:30, 10:45 e 12:00, offrendo un’esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi. Tuttavia, il Museo anticipa le celebrazioni già venerdì con “Tutti a tavola”, un percorso didattico pensato per i più piccoli. Questo itinerario esperienziale farà rivivere i sapori dell’antichità, svelando i piatti preferiti, le ricette più audaci e le abitudini alimentari degli antichi Romani, il tutto attraverso un affascinante racconto supportato da reperti originali. Il laboratorio creativo che seguirà permetterà ai bambini, dai 5 ai 12 anni, di dare libero sfogo alla loro immaginazione, modellando l’argilla e creando piccole opere ispirate al mondo antico. L’attività è gratuita, ma la prenotazione è fortemente consigliata al numero 071-202602, data la sua popolarità.Le visite all’anfiteatro, punto di partenza la biglietteria, avranno un costo di 8 euro, comprendendo anche l’accesso al museo. Il percorso narrativo non si limiterà alla mera descrizione dell’architettura monumentale, ma si addentrerà nella complessa stratificazione storica che ha plasmato l’area. Si ripercorrerà l’evoluzione del sito, a partire dall’insediamento ellenistico che lo precedette, fino alle trasformazioni urbanistiche e architettoniche che lo hanno caratterizzato nel corso dei secoli. Si scopriranno le vestigia di edifici conventuali, il carcere di Santa Palazia, e le altre strutture che hanno progressivamente modificato l’aspetto del luogo, offrendo una preziosa chiave di lettura per comprendere la storia di Ancona.L’anfiteatro non è solo un reperto archeologico di inestimabile valore, ma anche un luogo di straordinaria bellezza paesaggistica. La sua posizione privilegiata regala una vista mozzafiato sulla città e sul mare Adriatico, un panorama unico dove si fondono i colori della terra, del cielo e dell’acqua, configurandosi a pieno titolo come un vero e proprio paesaggio culturale. Considerata l’importanza dell’evento e la limitata capienza, si raccomanda vivamente la prenotazione al numero 071202602.