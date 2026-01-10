Argerich e Baldocci a Fermo: una serata di emozioni al Teatro dell’Aquila

- PUBBLICITA -

Il Teatro dell’Aquila di Fermo si prepara ad accogliere una serata di eccezionale intensità musicale, inaugurando il 2026 con un recital a due pianoforti che promette di risuonare a lungo nella memoria degli appassionati.

Giovedì 22 gennaio, alle ore 21, Martha Argerich, figura leggendaria del panorama pianistico mondiale, condividerà il palco con Gabriele Baldocci, un interprete e compositore contemporaneo di notevole spessore artistico.

Questa performance non è un semplice concerto, ma l’apertura di una stagione concertistica ambiziosa e ricca di eventi di alto profilo, destinata a consolidare il Circolo di Ave come polo culturale di riferimento per il territorio.

Il programma, mantenuto volutamente a sorpresa, incarna lo spirito di audacia e improvvisazione che contraddistingue l’estro di Argerich, pianista capace di trascinare il pubblico in un vortice di emozioni.

Il sodalizio musicale tra Argerich e Baldocci, ormai ventennale, testimonia una profonda affinità artistica e una reciproca ispirazione.

Insieme, hanno incantato il pubblico in alcune delle più prestigiose sale da concerto internazionali, creando un repertorio unico che fonde tradizione e innovazione.

Baldocci, con la sua sensibilità interpretativa e le sue composizioni originali, si configura come un interlocutore ideale per la straordinaria energia e la virtuosismo di Argerich.

La presenza di questi due straordinari musicisti rappresenta un momento di grande prestigio per il Circolo di Ave e per la città di Fermo, un’occasione per riscoprire il potere trasformativo della musica.

L’evento si inserisce in un calendario di concerti che vedrà alternarsi sul palco del Teatro dell’Aquila alcuni dei nomi più illustri del panorama musicale internazionale: Arcadi Volodos, violinista Augustin Hadelich, il Quartetto Prometeo e l’Erinys Quartet, tutte formazioni di altissimo livello.

“Avere Martha Argerich a Fermo, in duo con Gabriele Baldocci, è un sogno che si realizza,” afferma Anna Danielli, presidente e direttrice artistica de Il Circolo di Ave.

“Dopo le esibizioni di Sokolov, Schiff e Volodos, accogliere un’artista così amata e acclamata è un onore e una responsabilità.

Il nostro obiettivo è quello di portare la grande musica nelle nostre città, creando un ponte tra tradizione e innovazione, e arricchendo la vita culturale del nostro Paese.

La musica non è solo intrattenimento, ma un veicolo di conoscenza, un catalizzatore di emozioni e un motore di crescita personale e collettiva.

” La serata si preannuncia come un’esperienza indimenticabile, un’immersione nel cuore pulsante della musica classica e un omaggio alla bellezza e alla potenza dell’arte.