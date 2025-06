Arnaldo Marcolini: un’eredità artistica oltre il tempo ad Ascoli Piceno

La città di Ascoli Piceno si appresta a celebrare l’eredità artistica di Arnaldo Marcolini, figura di spicco nel panorama culturale ascolano e nazionale, con una mostra postuma di straordinaria importanza. Dal 15 giugno al 19 luglio, la Sala Cola dell’Amatrice ospiterà “Arnaldo Marcolini oltre il tempo: le opere inedite”, un omaggio voluto dalla famiglia e curato dall’Associazione culturale ‘Cretto’, sotto il prestigioso patrocinio del Comune.L’evento rappresenta un’occasione irripetibile per il pubblico di immergersi in un corpus di opere – circa trenta – finora sconosciute, meticolosamente selezionate dal professor Stefano Papetti. Questi lavori, realizzati negli ultimi mesi di vita dell’artista, non sono semplici creazioni finali, ma piuttosto un testamento visivo, un’autentica dichiarazione d’intenti. Come sottolineato nel catalogo, si tratta di un messaggio di speranza e positività, intriso di un linguaggio artistico peculiare e inconfondibile. Le opere, espressione di una profonda sensibilità e maestria tecnica, sembrano trascendere i limiti temporali e dimensionali, suggerendo una riflessione sull’essenza dell’esistenza e sulla potenza delle emozioni visive. Sono le ultime pennellate di un artista che ha dedicato la sua vita alla ricerca del bello, a esplorare la creatività in tutte le sue forme e a svelare le potenzialità nascoste che risiedono in ognuno di noi.La carriera di Arnaldo Marcolini è stata un percorso costellato di riconoscimenti e successi internazionali. Le sue opere hanno attraversato continenti, dal cuore dell’Europa fino alle coste americane e all’effervescente scena artistica di Hong Kong. L’invito a partecipare alla 54esima edizione della Biennale d’arte di Venezia, nel Padiglione Italia, testimonia il suo ruolo di primo piano nel panorama artistico contemporaneo. Il coinvolgimento di prestigiose case d’aste come Sotheby’s, che ha offerto le sue opere a scopi benefici, ne ha amplificato la risonanza a livello globale. Il legame profondo con la sua città natale si è concretizzato in numerose mostre dedicate ad Ascoli Piceno e nella generosa donazione di opere all’Amministrazione comunale, arricchendo il patrimonio artistico della Galleria d’arte contemporanea. Questa mostra postuma non è solo un tributo alla memoria di Arnaldo Marcolini, ma anche un invito a riscoprire la sua visione unica del mondo e a lasciarsi ispirare dalla sua straordinaria capacità di trasformare l’ordinario in arte, di elevare lo spirito attraverso la bellezza. È un’eredità che continua a risuonare, invitandoci a guardare oltre, a cogliere l’infinito che si cela dietro le apparenze e a celebrare la potenza inesauribile della creatività umana.