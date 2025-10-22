Artemista: Il Foyer del Teatro della Fortuna Celebra l’Arte Locale

Il Teatro della Fortuna di Fano celebra il suo legame profondo con la comunità artistica locale inaugurando “Artemista – Il Foyer Racconta l’Arte”, un progetto innovativo che trasforma lo spazio di accoglienza in una galleria d’arte vibrante.

A partire dall’1 novembre e fino al 27 dicembre, il foyer si animerà con un ciclo di tre mostre dedicate a talenti emergenti e affermati del territorio, configurandosi non come un mero annesso funzionale, ma come un vero e proprio motore culturale.

La prima esposizione, “Fuori dalla Cornice”, curata con sensibilità da Umberto Gennari e Samuele Bertini di Artemista, propone un percorso articolato attraverso trenta opere di Paolo Del Signore.

Più che una semplice presentazione di dipinti, si tratta di un’immersione nel processo creativo, un invito a interrogare i confini convenzionali della rappresentazione visiva.

Del Signore, attraverso la sua pittura, non si limita a riprodurre la realtà, ma ne esplora le potenzialità evocative, stimolando una riflessione sul rapporto tra l’opera d’arte e la percezione del mondo.

L’esposizione si pone, quindi, come un esperimento di dialogo, dove la materia si confronta con l’immaginazione, e l’immagine si dissolve per rivelare nuove stratificazioni di significato.

La scelta di ospitare artisti locali non è casuale.

Rappresenta una dichiarazione di intenti da parte della Fondazione Teatro della Fortuna, guidata dal Presidente Stefano Mirisola, e dell’Amministrazione Comunale, con l’Assessora alla Cultura Lucia Tarsi.

Si tratta di rafforzare il ruolo del teatro come fulcro culturale della città, un luogo di incontro e di scambio tra artisti e pubblico.

Il foyer, riconquistato come spazio espositivo, diventa un laboratorio di idee, un palcoscenico per la creatività che anima il territorio.

Gennari e Bertini, con Artemista, sottolineano come ogni mostra sarà un racconto autonomo, un tassello di un mosaico più ampio che compone il panorama artistico fanese.

L’iniziativa non si limita a offrire una vetrina per gli artisti, ma mira a creare un’esperienza coinvolgente per il pubblico, favorendo la scoperta di nuove forme espressive e stimolando il confronto critico.

Gli orari di apertura, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dal mercoledì alla domenica dalle 17:30 alle 19:30, sono pensati per accogliere un pubblico ampio e diversificato, offrendo la possibilità di fruire delle opere in momenti differenti della giornata.

“Artemista – Il Foyer Racconta l’Arte” si configura, dunque, come un progetto ambizioso e significativo, un contributo concreto alla vitalità culturale di Fano.