Ascoli Maial Fest: 25 Anni di Sapori, Solidarietà e Tradizione

Ascoli Piceno si prepara ad accogliere un flusso di appassionati provenienti da diverse nazioni – Italia, Romania, Germania, Malta, Svizzera e non solo – per celebrare la venticinquesima edizione dell’Ascoli Maial Fest, un evento che intreccia la sapiente arte della lavorazione della carne di maiale con i valori fondanti del Club 41.

La manifestazione, in programma dal 16 al 18 gennaio, si configura come un ponte tra tradizione culinaria, legami internazionali e solidarietà sociale.

Il Club 41, storico organizzatore, sottolinea l’importanza di questo doppio traguardo, non solo per la longevità del Maial Fest, ma anche per i venticinque anni di attività che hanno caratterizzato l’associazione, un’istituzione impegnata nella promozione di iniziative a favore della comunità e nella creazione di opportunità di crescita personale e professionale.

L’edizione 2026 si articolerà in tre giornate dense di eventi, ognuna con una propria identità e un significato specifico.

L’apertura ufficiale, venerdì 16 gennaio, si terrà nel suggestivo sestiere quintanaro di Porta Maggiore, con il “Welcome Porky”, un omaggio ai profumi e ai sapori della tradizione.

Sabato 17 sarà il giorno clou, ambientato nell’Oasi La Valle, un’area naturale protetta di Pagliare del Tronto, dove le abili mani dei maestri mmasciatori daranno vita a prelibatezze locali.

La serata si concluderà con un esclusivo “Pork Gala” all’Hotel Casale di Colli del Tronto, un momento di convivialità e degustazione di alta cucina.

L’Oasi La Valle, oltre alla celebrazione gastronomica, offrirà l’opportunità di partecipare a giochi popolari, un modo per coinvolgere attivamente i visitatori e trasmettere l’allegria e la convivialità che caratterizzano l’evento.

La chiusura, domenica 18 gennaio, avrà un significato particolare: una trasferta solidale a Onna (L’Aquila) per celebrare l’anniversario del Centro polifunzionale per i Giovani, un’opera ricostruita a seguito del devastante sisma del 2009.

Un gesto concreto di vicinanza e supporto a una comunità che ha subito un grave trauma, un’occasione per condividere un momento di speranza e rinascita.

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha espresso il suo vivo apprezzamento per l’evento, sottolineando il suo valore non solo come vetrina delle eccellenze gastronomiche del territorio, ma anche come veicolo di promozione dei valori fondamentali di amicizia, condivisione e solidarietà.

Ascoli Maial Fest si conferma, dunque, un appuntamento imprescindibile per chi desidera immergersi nella cultura locale, scoprire i sapori autentici delle Marche e contribuire a sostenere iniziative di utilità sociale.

L’evento rappresenta un’occasione unica per riscoprire le radici del territorio e rafforzare i legami che uniscono le comunità, superando confini geografici e culturali.