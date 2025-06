Ascoli-San Benedetto in Bici: Arte, Mare e Storia su Due Ruote

Un Viaggio a Due Ruote tra Arte, Storia e Mare: Ascoli e San Benedetto si Incontrano in BiciDomenica 15 giugno, in concomitanza con la Giornata Nazionale del Cicloturismo, l’entroterra e la costa marchigiana si fondono in un’esperienza unica: “Musei in… Bicicletta”. Un’iniziativa coraggiosa e innovativa che vede protagonisti i Musei Civici di Ascoli Piceno e il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto, in una sinergia culturale e ambientale promossa con il sostegno di Fiab – Amici della Bicicletta, Asd Progetto Ciclismo Piceno, Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti e l’amministrazione comunale.Più che una semplice pedalata, si tratta di un percorso sensoriale e culturale, un’immersione nel cuore del Piceno che unisce l’arte rinascimentale alle tradizioni marinare, la storia millenaria alle sfide della sostenibilità. L’evento si configura come un’occasione irripetibile per riscoprire la ricchezza del territorio, promuovendo un turismo lento e consapevole, in grado di valorizzare le peculiarità locali e di favorire un contatto diretto con la comunità.Il viaggio avrà inizio ad Ascoli Piceno, alle ore 8:30, con una visita guidata d’eccezione alla Pinacoteca Civica, condotta dal professor Stefano Papetti, che offrirà spunti inediti sull’importanza del patrimonio artistico locale. A seguire, il gruppo si metterà in movimento da Piazza Arringo, assistito dai volontari di Fiab, per affrontare un percorso attentamente studiato per minimizzare l’impatto ambientale e massimizzare la fruibilità del paesaggio.Il tracciato, che si snoda tra campi coltivati e borghi caratteristici, prevede una tappa intermedia all’ “Officina dei Sensi” (via Nicolò Copernico 8), dove un incontro con Asd Progetto Ciclismo Piceno offrirà l’opportunità di approfondire tematiche legate alla mobilità ciclabile e al benessere fisico. Lungo il percorso, una sosta ristoro a Pagliare permetterà di assaporare i sapori autentici della gastronomia locale.L’arrivo, previsto alle ore 12:30 al Museo del Mare di San Benedetto del Tronto, sarà celebrato con una visita guidata al Museo delle Civiltà Marinara, un viaggio emozionante alla scoperta delle tradizioni, delle storie e delle sfide legate al mare Adriatico. Per chi desidera prolungare l’esperienza, è previsto, alle ore 13:30, un rientro in bici verso Ascoli, sempre sotto la guida esperta di Fiab.L’iniziativa, interamente gratuita, vuole rappresentare un segnale forte di collaborazione tra i due comuni, come sottolineato dai sindaci Marco Fioravanti e Antonio Spazzafumo. “Si tratta di un progetto che ambisce a costruire un’identità provinciale più coesa, valorizzando le nostre eccellenze e offrendo nuove opportunità di sviluppo sostenibile,” ha affermato il sindaco Fioravanti. “Questo itinerario ciclabile, più di un semplice evento, è un invito a riscoprire il nostro territorio, a promuovere uno stile di vita attivo e rispettoso dell’ambiente, e a rafforzare il senso di comunità,” ha aggiunto il sindaco Spazzafumo.Per agevolare la partecipazione, saranno disponibili 12 ebike a noleggio (costo: 20 euro per l’intera giornata), prenotabili entro sabato 14 giugno ai numeri 0736.298213 e 333.3276129. Un’occasione imperdibile per pedalare alla scoperta di un Piceno autentico e accogliente.