Ascolipicenofestival 2025: Tradizione, Innovazione e Filo di Arianna

Ascolipicenofestival 2025: Un Viaggio Musicale tra Tradizione e InnovazioneL’edizione 2025 dell’Ascolipicenofestival si configura come un’esperienza trasformativa, un percorso sonoro che invita il pubblico a trascendere l’ordinario e a immergersi nella potenza evocativa della musica.

Il titolo, “Il Filo di Arianna,” non è un mero riferimento mitologico, ma un’esplicita metafora: una guida, un percorso di scoperta che attraverso le note conduce a nuovi orizzonti emotivi e intellettuali.

La 29ª edizione, inaugurata domenica 5 ottobre alle ore 18 nell’Auditorium Neroni, si dispiega attraverso un calendario ricco di diciassette concerti, coinvolgendo oltre cento artisti di calibro internazionale.

L’appuntamento fisso è ogni giovedì alle 20:30 e la domenica alle 18, offrendo una varietà di proposte che spaziano dal repertorio classico più consolidato a composizioni contemporanee dirompenti.

Il cartellone si distingue per la sua capacità di tessere un’intricata rete di influenze e tendenze, dove l’eredità dei grandi maestri dialoga con le voci emergenti.

Il concerto inaugurale, affidato al Quartetto Eos (Matteo Cimatti, Giacomo Del Papa, Alessandro Acqui e Silvia Ancarani), incarna questa filosofia.

Il programma, che include brani di Beethoven, Mendelssohn e del compositore italiano Alberto Molinari (vincitore del prestigioso Vladimir Mendelssohn Composition Competition 2024), rappresenta un ponte tra il passato e il futuro della musica da camera.

La curatela artistica, guidata da Giuliano De Angelis, pone particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani talenti.

La sezione “Young Stars” offre una vetrina a esecutori e compositori promettenti, affiancandoli a figure di spicco come i celebri violoncellisti Enrico Dindo e Andrei Ionita, in due concerti dedicati alla memoria di Michael Flaksman, fondatore del Festival.

Questa commistione di generazioni non solo arricchisce l’offerta musicale, ma favorisce anche un vivace scambio di esperienze e un continuo rinnovamento del linguaggio artistico.

Il Festival accoglie un panorama di solisti di fama internazionale, tra cui la pianista Leonora Armellini, la violista Anna Serova, la violinista francese Sarah Jegou-Sageman, la violoncellista tedesca Anouchka Hack, la pianista Martina Consonni e il clarinettista Gabriele Mirabassi, ognuno portatore di una propria voce distintiva e di un’abilità tecnica ineguagliabile.

Un evento di particolare rilievo è dedicato al cinquantesimo anniversario della morte di Dmitrij Šostakovič, con un concerto speciale che vedrà protagonista un ensemble internazionale di altissimo livello, un omaggio al compositore russo e alle sue opere complesse e profondamente espressive.

Fedele alla sua vocazione educativa, il Festival propone un programma di concerti-lezione per oltre mille studenti, promuovendo la passione per la musica nelle giovani generazioni.

In un gesto di apertura e inclusione, due esibizioni di un quartetto d’archi animeranno la festa del volontariato in Piazza del Popolo, un momento di condivisione e celebrazione del valore del servizio al prossimo.

L’Ascolipicenofestival 2025 si conferma così un punto di riferimento culturale di primaria importanza, capace di coniugare tradizione e innovazione, eccellenza artistica e apertura al territorio.