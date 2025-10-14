Balene: Trionfo e Futuro per la Fiction Marchigiana

“Balene – Amiche per sempre”, una serie televisiva che ha saputo conquistare il pubblico italiano, si conclude lasciando presagire un futuro radioso, alimentato dall’entusiasmo dei protagonisti e da un successo di ascolti significativo.

La fiction, basata sull’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, ha generato un coinvolgimento emotivo palpabile, culminato in una puntata finale che ha catturato l’attenzione di 3.147.000 spettatori, corrispondenti al 20.2% di share.

Un risultato che va ben oltre la semplice misurazione degli ascolti, indicando la capacità della serie di creare un legame profondo con il suo pubblico.

La produzione, un esempio virtuoso di coproduzione tra Rai Fiction e Fastfilm Srl, testimonia l’importanza strategica dell’audiovisivo come motore di sviluppo economico e culturale per il territorio marchigiano.

Il supporto di Regione Marche, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, attraverso il bando cinema 2024, sottolinea l’impegno regionale a sostenere iniziative che promuovono l’immagine del territorio e generano opportunità di lavoro.

Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, esprime un’esultanza condivisibile, evidenziando come “Balene” rappresenti un caso emblematico di come la fiction possa fungere da vetrina prestigiosa per le bellezze paesaggistiche e i comuni marchigiani, stimolando al contempo la creazione di posti di lavoro e la promozione turistica.

L’impatto reale e misurabile della serie va oltre la mera esposizione mediatica: la collaborazione con maestranze locali e il coinvolgimento di centinaia di cittadini hanno tessuto una rete di relazioni che rafforzano l’integrazione tra il mondo del cinema e la comunità, creando un circolo virtuoso di crescita e sviluppo.

La serie, diretta con maestria da Alessandro Casale, offre un ritratto vivido e complesso di un’amicizia femminile indissolubile, interpretata con grande intensità da Veronica Pivetti e Carla Signoris, affiancate da un cast eccezionale che include Giorgio Tirabassi, Paolo Sassanelli, Laura Adriani e Filippo Scicchitano.

L’auspicio per una seconda stagione non è solo un desiderio di continuare a narrare storie avvincenti, ma anche un investimento nel futuro delle Marche, un territorio che ha dimostrato di possedere un patrimonio culturale e creativo in grado di competere con successo a livello nazionale e internazionale.

L’esperienza di “Balene” conferma che l’audiovisivo è uno strumento potente per la promozione del territorio, la creazione di valore e la costruzione di un’identità regionale forte e riconoscibile.