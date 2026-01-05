Befana ad Ascoli: la festa slitta al 11 gennaio per maltempo

- PUBBLICITA -

A causa di un’imprevista ondata di maltempo, la tradizionale celebrazione “Arriva la Befana in Piazza del Popolo”, prevista per il 6 gennaio ad Ascoli Piceno, è stata posticipata a domenica 11 gennaio.

La decisione, presa con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza e il benessere di bambini e famiglie, mira a preservare l’atmosfera magica e gioiosa che caratterizza l’Epifania.

Il rinvio non influirà sul programma originariamente concepito, pensato per offrire un’esperienza coinvolgente e memorabile per i più piccoli e per tutti coloro che desiderano vivere il fascino della tradizione.

La piazza, cuore pulsante della comunità ascolana, si preparerà ad accogliere nuovamente la Befana, simbolo di generosità e di portatrice di dolcezze.

Domenica 11 gennaio, alle ore 11:30, il momento culminante sarà la spettacolare discesa acrobatica delle Befane dal Palazzo dei Capitani.

Un evento suggestivo e ricco di emozioni, che vedrà le Befane calarsi nel cuore della piazza, accolte dall’entusiasmo dei bambini e dalla curiosità degli adulti.

La discesa, curata con attenzione ai dettagli e con l’impiego di professionisti qualificati, rappresenta un omaggio alla tradizione e un invito a riscoprire la magia dell’Epifania.

Immediatamente a seguire, si svolgerà la distribuzione dei dolcetti tradizionali, un gesto di convivialità e di condivisione che animerà l’intera piazza.

I bambini, con gli occhi illuminati dalla gioia, potranno assaporare leccornie tipiche e raccogliere ricordi preziosi da custodire nel tempo.

La Befana, con il suo spirito generoso, offrirà a tutti un momento di pura felicità.

L’amministrazione comunale, consapevole dell’importanza di questi eventi per la comunità, ha lavorato con impegno per trovare una soluzione che permettesse di preservare la celebrazione, garantendo al contempo la massima sicurezza.

Il 11 gennaio, Piazza del Popolo si trasformerà in un luogo di festa, dove la magia dell’Epifania potrà finalmente manifestarsi in tutta la sua bellezza, offrendo a tutti un’esperienza indimenticabile.

Si invita la cittadinanza a partecipare numerosi, condividendo la gioia e il calore di una tradizione che continua a vivere nel cuore di Ascoli Piceno.