Calzaturiero Marchigiano: Eccellenza, Cultura e Narrazione Globale

Rinascita di un’Identità: il Calzaturiero Marchigiano tra Cultura, Sapori e Narrazione GlobaleUn’ambiziosa campagna di influencer marketing transnazionale si lancia per celebrare e proiettare l’eccellenza del calzaturiero marchigiano verso un pubblico internazionale. Ben oltre la mera promozione di prodotti, questa iniziativa rappresenta una strategia di brand building mirata a costruire una narrazione complessa e avvincente delle Marche, intrecciando il patrimonio artigianale con le tradizioni enogastronomiche e il ricco tessuto culturale che definisce il territorio.L’accordo strategico tra Assocalzaturifici, ente rappresentativo del settore, e la Regione Marche, si concretizza attraverso l’azione dell’Agenzia per il Turismo e per l’Internazionalizzazione delle Marche (Atim). Quest’ultima, nel quadro del proprio piano annuale, ha dato avvio a un programma progettato per massimizzare l’impatto della presenza marchigiana sui mercati globali.La scelta degli influencer non è casuale; si ricerca una pluralità di voci, rappresentanti diverse nicchie di pubblico e con una sensibilità particolare per l’autenticità e la capacità di raccontare storie. Si mira a costruire un racconto onnicomprensivo, che non si limiti a mostrare le pregiate calzature – espressione di una maestria tramandata di generazione in generazione – ma che le contestualizzi all’interno di un ecosistema di valori, paesaggi e sapori unici.L’obiettivo primario è posizionare il calzaturiero marchigiano come ambasciatore di un’intera regione, un’area geografica caratterizzata da un profondo legame con la storia, l’arte e le materie prime locali. I contenuti generati dagli influencer includeranno itinerari alla scoperta dei borghi storici, approfondimenti sulla produzione di vini pregiati come il Verdicchio, la valorizzazione dei piatti tipici come i vincisgrassi e il brodetto, e la condivisione di esperienze immersive nelle botteghe artigiane.Questa campagna si propone di superare la tradizionale comunicazione promozionale, evolvendo verso un approccio storytelling che coinvolga emotivamente il pubblico e stimoli la curiosità. Il calzaturiero marchigiano, simbolo di qualità, innovazione e tradizione, diventa così il filo conduttore di un racconto più ampio, volto a rafforzare l’immagine delle Marche come destinazione turistica di eccellenza e polo di eccellenza manifatturiera a livello globale. L’iniziativa ambisce a costruire un’eredità duratura, fondata sulla valorizzazione del territorio e sulla promozione di un turismo consapevole e sostenibile.