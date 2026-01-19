Camminata dei Musei: dodicesima edizione tra sport, cultura e territorio.

- PUBBLICITA -

Il 24 gennaio si riaccende il fascino di “Camminata dei Musei”, l’ambizioso progetto promosso dall’Unione Sportiva Acli – Comitato provinciale Ascoli Piceno/Fermo, giunto alla sua dodicesima edizione.

Un’iniziativa che, nata nel 2015, si è affermata come un ponte tangibile tra attività fisica, inclusione sociale e fruizione culturale, offrendo una piattaforma unica per la riscoperta del patrimonio locale.

Più che una semplice camminata, “Camminata dei Musei” rappresenta un vero e proprio percorso di benessere a 360 gradi.

Il format, concepito per rispondere a un crescente desiderio di esperienze significative e accessibili, integra l’attività motoria con la scoperta di musei, collezioni e spazi espositivi spesso sconosciuti o percepiti come elitari.

Questo approccio, lungimirante e innovativo, ha contribuito a destare un interesse diffuso, coinvolgendo un pubblico eterogeneo per età, interessi e background culturale.

I dati parlano chiaro: nel corso degli anni, l’iniziativa ha registrato una crescita esponenziale.

Oltre 150 eventi sono stati realizzati, accumulando un numero impressionante di presenze – oltre settemila persone – che testimoniano la sua capacità di creare legami e generare entusiasmo.

L’impegno costante e la cura dei dettagli hanno elevato “Camminata dei Musei” a un appuntamento imprescindibile per chi desidera coniugare la cura del corpo con la cura dell’anima, e per chi cerca nuove prospettive sul territorio.

“Il 2023 ha visto un’ulteriore accelerazione,” sottolinea Sandro Tortella, presidente dell’Unione Sportiva Acli, “con oltre trenta appuntamenti e una partecipazione che ha superato le mille persone.

Questo dimostra che il progetto è in grado di intercettare un bisogno profondo: quello di un turismo più consapevole, più sostenibile e più radicato nel territorio.

“L’edizione in corso, con il suo inizio simbolico presso il Museo della Ceramica e altri luoghi significativi di Ascoli Piceno, si prefigge di consolidare ulteriormente questo successo.

L’iniziativa, limitata a un numero massimo di 40 partecipanti per garantire un’esperienza più intima e coinvolgente, è resa possibile grazie al generoso sostegno economico del Comune di Ascoli Piceno e della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, in stretta collaborazione con Ascoli Musei, un partner fondamentale per la programmazione culturale e la valorizzazione del patrimonio locale.

“Camminata dei Musei” non è solo un evento, ma un investimento nel futuro, un modo per costruire comunità più coese e per promuovere un’immagine positiva e dinamica del territorio.