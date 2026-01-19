Carbonari!: Dramma di Libertà nelle Marche del ‘800

- PUBBLICITA -

Il sipario si alza su un’epoca di fermenti e transizioni, un capitolo cruciale della storia marchigiana che riemerge in forma drammatica.

Sabato 24 gennaio, il Teatro Feronia di San Severino Marche accoglie “Carbonari!”, un’opera teatrale che esplora le turbolenze politiche e sociali che scossero le Marche tra il 1808 e il 1818.

Ideato e diretto da Stefano Cosimi, lo spettacolo si configura come un affresco storico in due atti, un’immersione profonda in un periodo segnato da ideali rivoluzionari, repressione e lotte per la libertà.

Il biennio 1808-1818 rappresenta un’epoca di profonda trasformazione per le Marche, una regione allora parte del Regno d’Italia napoleonico, governato dal fratello Giuseppe Bonaparte.

L’introduzione di nuove leggi, l’abolizione del feudalesimo e l’embrionale codificazione civile, pur portando elementi di modernizzazione, alimentarono malcontento e aspirazioni a un cambiamento più radicale.

In questo contesto, le società segrete, in particolare la Carboneria, si fecero portatrici di ideali di libertà, uguaglianza e fraternità, alimentando una rete clandestina di pensiero e azione che si diffuse tra intellettuali, borghesi e persino membri del ceto militare.

Lo spettacolo non si limita a narrare eventi, ma ne indaga le dinamiche complesse e le contraddizioni intrinseche.

Si esplorano le motivazioni che spinsero uomini e donne a rischiare tutto per abbracciare una causa ritenuta giusta, i compromessi morali, le delusioni e le speranze infrante.

Si getta luce sui delicati equilibri tra le autorità napoleoniche, il potere ecclesiastico, le élite locali e le aspirazioni del popolo marchigiano.

“Carbonari!” si propone di ricostruire non solo le azioni rivoluzionarie, come le insurrezioni e i tentativi di insurrezione, ma anche la vita quotidiana di un’epoca segnata dalla paura e dalla speranza.

Verranno rappresentati i luoghi simbolo di questo periodo: le piazze animate da folla, le taverne clandestine dove si tramavano complotti, le case sorvegliate, i boschi dove si tenevano le adunate segrete.

L’opera, attraverso un linguaggio evocativo e una scenografia suggestiva, intende offrire al pubblico una chiave di lettura originale e stimolante di un capitolo spesso trascurato della storia marchigiana.

Non si tratta semplicemente di rievocare il passato, ma di farne emergere la sua attualità, interrogandoci sui valori che hanno guidato gli uomini e le donne di quel tempo e sulla loro rilevanza nel contesto contemporaneo.

“Carbonari!” è un invito a riflettere sul significato della libertà, sulla responsabilità civica e sul coraggio di opporsi all’ingiustizia, temi che continuano a risuonare con forza nel presente.