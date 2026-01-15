Carnevale di Fano: Ferretti guida la rinascita di una tradizione millenaria.

- PUBBLICITA -

Il Carnevale di Fano, un patrimonio culturale di inestimabile valore, merita un riconoscimento e una valorizzazione che vadano oltre la semplice celebrazione annuale.

Lo ha sottolineato l’onorevole Mirco Carloni (Lega) durante un evento alla Camera dei Deputati, alla presenza di personalità del panorama culturale e politico, annunciando una collaborazione significativa con il maestro Dante Ferretti, che assumerà il coordinamento artistico del celebre evento fanese.

Il Carnevale di Fano non è solamente una festa popolare, ma un vero e proprio palinsesto storico che affonda le sue radici in un passato remoto.

Sebbene la documentazione scritta ne attesti l’esistenza fin dal 1347, gli studiosi concordano sulla probabilità di origini ancora più antiche, riconducibili a riti dionisiaci pre-cristiani, testimonianza di un’epoca in cui la terra e i suoi cicli dettavano il ritmo della vita e della spiritualità.

La tradizione del “geto” dei dolciumi, apparentemente un gesto ludico e gioioso, rivela un significato profondamente simbolico.

Si tratta di un’azione rituale, un’antica propiziazione volta a garantire abbondanza e fertilità per il futuro, paragonabile alla sacra pratica della semina.

In un’epoca dominata dalla rigida disciplina religiosa, il Carnevale rappresentava un momento di rottura, un’occasione per ribellarsi, seppur in forma giocosa, al potere ecclesiastico, un’esplosione di vitalità e di piacere che precedeva il periodo penitenziale della Quaresima.

Questo gesto, apparentemente semplice, incarna la necessità di riconnettersi con il passato, di comprendere le radici culturali che definiscono l’identità di una comunità.

Il coinvolgimento di un maestro come Dante Ferretti, con la sua sensibilità artistica e la sua profonda conoscenza della storia dell’arte, rappresenta un’opportunità unica per reinterpretare il Carnevale di Fano in chiave contemporanea, preservandone l’autenticità e proiettandolo verso il futuro.

È un invito a riscoprire l’importanza della tradizione, non come un mero retaggio del passato, ma come una fonte inesauribile di ispirazione e di creatività, un patrimonio da custodire e da tramandare alle generazioni future.

Il futuro del Carnevale di Fano, quindi, non è solo una questione di organizzazione e di spettacolo, ma un imperativo culturale che richiede un impegno collettivo e una visione lungimirante.