Ceramica: un viaggio nel cuore delle Marche.

Ancona, un mosaico di memoria e creatività: “La Ceramica Racconta le Marche”Lo Spazio Presente, cuore pulsante del Museo della Città di Ancona, ospita fino a domenica 21 settembre una mostra che trascende la semplice esposizione artistica: “La Ceramica Racconta le Marche” si configura come un viaggio emozionale nel cuore dell’identità regionale.

Dalle 10 alle 20, i visitatori sono invitati a immergersi in un universo di colori, forme e significati, dove la ceramica si erge a testimone silenzioso e vibrante di una terra ricca di storia e bellezza.

La mostra, frutto dell’ingegno e della maestria di Paola Iannucci, restauratrice e profonda conoscitrice dell’arte ceramica, non è una mera collezione di oggetti, ma un progetto artistico che intreccia tradizione e innovazione.

Iannucci, con un approccio che unisce rigore tecnico e sensibilità estetica, ha creato opere che catturano l’essenza di Ancona e delle Marche, declinandola in vedute iconiche, paesaggi suggestivi e dettagli architettonici significativi.

L’esperienza espositiva si arricchisce della possibilità di assistere, dal vivo, alla creazione artistica di Iannucci.

La ceramista, in un dialogo continuo con la materia e con il pubblico, realizza le sue opere, spesso commissionate da enti pubblici per celebrare eventi e rappresentare l’istituzionalità locale.

Questi manufatti, frutto di un lavoro artigianale minuzioso e interamente a mano, si trasformano in vere e proprie ambasciatrici del territorio, portatrici di valori e simboli che ne costituiscono l’identità.

Ogni piatto, ogni vaso, ogni scultura, racchiude una narrazione complessa.

Non si tratta solo di rappresentazioni figurative, ma di interpretazioni profonde del legame tra l’uomo e il suo ambiente, tra la comunità e il suo patrimonio culturale.

La mostra, promossa dall’Unione per la Difesa dei Consumatori, sezione Marche e con il patrocinio del Comune di Ancona, si pone come un’occasione unica per riscoprire il territorio attraverso un linguaggio artistico antico e sempre attuale.

Al di là della fruizione estetica, l’iniziativa mira a divulgare la conoscenza delle tecniche ceramiche e della maiolica, a valorizzare il ruolo dell’artigianato artistico come motore di sviluppo culturale ed economico, e a tramandare un sapere prezioso alle nuove generazioni.

“La Ceramica Racconta le Marche” è dunque un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, a riscoprire la bellezza che ci circonda e a celebrare l’arte come linguaggio universale di emozioni e significati.