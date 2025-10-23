Cineoff Ancona: Cinema Indipendente e Nuove Voci

Cineoff Ancona: Un Crogiolo di Visioni Indipendenti e Nuove Prospettive sul CinemaDal 30 ottobre al 2 novembre, Ancona si configura come un punto di convergenza per il cinema indipendente italiano e internazionale con l’edizione 2024 di Cineoff.

Questo festival, giunto alla sua sesta edizione, si propone come un’occasione imprescindibile per esplorare narrazioni al di fuori dei circuiti mainstream, promuovendo voci autrici e sperimentazioni artistiche spesso escluse dalle piattaforme di streaming e dalle grandi distribuzioni.

Guidato dalla direzione artistica di Elena Casaccia e Claudio Pauri, affiancati dalla direzione amministrativa di Fabrizio Saracinelli e sostenuto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Ancona, Cineoff non è solo un festival, ma un vero e proprio laboratorio culturale.

La manifestazione si articola in una programmazione ricca e diversificata, distribuita tra spazi iconici come il caffè letterario The Mole, il Ridotto del Teatro delle Muse e il caffè Zucchero a velò, offrendo un’esperienza immersiva per il pubblico e un trampolino di lancio per i cineasti emergenti.

Il cuore pulsante del festival risiede nella competizione tra cortometraggi e lungometraggi, sia italiani che stranieri, unitamente a documentari realizzati da studenti delle scuole superiori.

Il cartellone eventi si apre con l’incontro “Il cinema come resistenza”, moderato da Pauri, che vedrà la partecipazione del letterato e regista Giorgiomaria Cornelio, impegnato poi in un workshop di scrittura creativa con Cecilia Coppari.

Un’attenzione particolare è riservata alla proiezione di “Ya Hanouni”, pluripremiato cortometraggio internazionale che affronta le ferite della guerra attraverso lo sguardo dei civili, offrendo una prospettiva umana e profondamente commovente.

Il festival non trascura temi di cruciale importanza sociale, come la violenza economica, con la proiezione in anteprima del film “Pane, amore, libertà” di Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti, seguito da un dibattito con Roberta Montenovo, presidente di Donne, Giustizia e Libertà.

L’omaggio a Liliana Cavani attraverso la proiezione del documentario “Oltre il tempo, l’amore”, con la presenza del coautore Fabio Morici, e la presentazione del cortometraggio greco “Dolls of Dresden”, con l’attrice ucraina Yeva Sai, membro della giuria, contribuiscono ad arricchire ulteriormente il panorama tematico.

Il primo novembre è dedicato alla scrittura come strumento di resilienza con l’incontro con Alessandra Salvoldi, autrice di “Confessione di un’assassina dilettante”, e culmina in un coinvolgente “reading and cinema party” che invita alla contaminazione tra le arti.

Il “Think tank” promosso da Cna Cinema Audiovisivo Marche offre spazio a professionisti del settore per analizzare le sfide e le opportunità del mercato, mentre la premiazione del miglior corto scuola celebra il talento dei giovani cineasti.

Un momento di profonda emozione è la consegna del riconoscimento “Cinema è donna”, in memoria di Marisa Saracinelli, all’attrice marchigiana Giulia Eugeni, affiancata dal premio Cna per i mestieri del cinema al truccatore Andrea Giomaro, già vincitore di un David di Donatello, e dal premio per la miglior scenografia a Santarelli e Partners.

La proiezione in sala di “Tre regole infallibili” di Marco Gianfreda, un’esplorazione acuta delle insicurezze amorose adolescenziali, conclude la sezione lungometraggi italiani in concorso.

Per l’assessora alla Cultura del Comune di Ancona, Marta Paraventi, Cineoff rappresenta un elemento vitale per l’offerta culturale cittadina, un tassello prezioso in un calendario ricco di eventi cinematografici che testimoniano la vivacità e la passione per il cinema che anima la città.

Il festival si configura, così, come un crogiolo di idee, un luogo di incontro tra cineasti, professionisti e pubblico, un’occasione per riflettere sul cinema come strumento di conoscenza, emozione e cambiamento.