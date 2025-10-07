Colpa dei sensi: Gabriel Garko in una fiction tra amore e tormento nelle Marche

La regione Marche si tinge di luci e ombre con il completamento delle riprese di “Colpa dei sensi”, una fiction in sei puntate che promette un intenso viaggio emotivo.

Diretta da Simona e Ricky Tognazzi e interpretata da Gabriel Garko e Anna Safroncik, la serie, prodotta da RTI e Compagnia Leone Cinematografica con il supporto di Marche Film Commission, si configura come una profonda riflessione sull’amore, il tormento e le conseguenze delle scelte umane.

La realizzazione, durata otto settimane tra preparazione e riprese, ha subito un’interruzione forzata dovuta a un infortunio dell’attore Gabriel Garko, ma è stata poi ripresa con impegno, testimoniando la resilienza del team e la passione per il progetto.

Scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, la fiction si distingue per la sua ispirazione autobiografica, derivante da un evento reale accaduto a una persona vicina alla Izzo, e per la volontà di creare un’opera autentica e coinvolgente.

“Colpa dei sensi” riprende il filone narrativo avviato con la serie “Se potessi dirti addio”, approfondendo le dinamiche relazionali e i conflitti interiori dei protagonisti.

La scelta delle Marche come location non è casuale: la regione offre un paesaggio variegato e suggestivo, un vero e proprio palcoscenico naturale che esalta la bellezza e l’autenticità della storia.

“Volevamo un territorio altrettanto autentico, ricco di ambientazioni diverse,” spiega Simona Izzo, “e nelle Marche abbiamo trovato un senso di appartenenza immediato, scoprendo anche talenti locali da integrare nel cast.

“Ricky Tognazzi aggiunge: “Le Marche si sono rivelate una grande scenografia a cielo aperto, un luogo dove si possono realizzare riprese in location vicine e diversissime, dal mare alla montagna.

Abbiamo apprezzato la calorosa accoglienza e l’elevata professionalità delle maestranze locali, un fattore cruciale per una produzione di questa portata.

”La serie valorizza il patrimonio artistico e culturale marchigiano, immergendo la narrazione in scenari mozzafiato che spaziano tra i comuni di Fermo, Porto San Giorgio, Ancona, Genga, Fabriano e Fossombrone.

Un’immagine emblematica, sottolineata da Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, è quella di Anna Safroncik che, all’interno del Teatro dell’Aquila, spiega ai bambini la storia e il nome di questo gioiello architettonico.

Questo piccolo gesto rappresenta un’efficace vetrina per l’intera regione, contribuendo a promuoverne il turismo e la cultura.

“Colpa dei sensi” si preannuncia dunque come un’importante occasione di visibilità e valorizzazione del territorio marchigiano, offrendo allo spettatore un’esperienza visiva ed emotiva indimenticabile.

La fiction non è solo una storia d’amore tormentata, ma un omaggio alla bellezza e all’autenticità delle Marche.