Dalla Gioconda: Cinque Cappelli e Eccellenza nel Cuore del Monte San Bartolo

Nel cuore del Parco Naturale Monte San Bartolo, affacciato sull’Adriatico, sorge Dalla Gioconda, un’esperienza culinaria e ricettiva che incarna una filosofia di eccellenza e profonda connessione con il territorio.

L’assegnazione dei Cinque Cappelli da parte delle Guide de L’Espresso 2026 consacra ufficialmente questo gioiello gastronomico del Pesaro e Urbino, elevandolo a una delle vette della ristorazione italiana.

Un riconoscimento che suggella un percorso di crescita e innovazione, guidato dalla visione dello chef Davide Di Fabio.

La figura di Di Fabio, formatosi nel prestigioso laboratorio dell’Osteria Francescana di Massimo Bottura, si rivela cruciale in questa storia di successo.

Lontano dall’emulazione, Di Fabio ha saputo distillare l’esperienza acquisita per creare una cucina profondamente radicata nelle tradizioni marchigiane, reinterpretate con un’audacia che sconfina nell’arte.

Non si tratta di una semplice rivisitazione del passato, ma di una metamorfosi che esalta la ricchezza degli ingredienti locali, trasformandoli in creazioni sorprendenti, equilibrate e di ineguagliabile freschezza.

Il menù di Dalla Gioconda è un viaggio sensoriale, un racconto di sapori che celebra la costa adriatica e le sue peculiarità.

Piatti come la zuppiera di pasta e pesci, un omaggio alla pescagione locale, il salmoriglio di albicocche acerbe e ricciola, un contrasto agrodolce che stimola il palato, e i cappelletti di olive amare, un’interpretazione originale di un classico, con la loro crema all’arancio e la sapidità dei ricci di mare, ne sono testimonianza eloquente.

Ogni portata è un’opera d’arte, frutto di una ricerca meticolosa e di una tecnica impeccabile, ma sempre animata da un’innata leggerezza e da un’eleganza inaspettata.

Il progetto, nato dall’iniziativa di Allegra Tirotti Romanoff e Stefano Bizzarri nel 2021, si estende oltre la gastronomia, abbracciando un concept di ospitalità diffusa.

Otto suite, integrate armoniosamente nel paesaggio, offrono un rifugio esclusivo tra la natura incontaminata del parco e la bellezza mozzafiato del mare.

Questo approccio integrato, che fonde l’eccellenza culinaria con un’esperienza di soggiorno unica, ha contribuito a creare un ecosistema di valori condivisi, incentrato sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale.

L’impegno di Dalla Gioconda verso la salvaguardia ambientale è tangibile.

La struttura, certificata Leed Gold per l’efficienza energetica e l’utilizzo di materiali eco-compatibili, ha recentemente inaugurato tre nuove camere, un’area dedicata alle colazioni con prodotti a km 0 e una piscina a sfioro che si fonde con il panorama.

L’iniziativa pionieristica di aver eliminato la plastica monouso, rendendo il ristorante il primo in Italia a raggiungere questo importante traguardo, sottolinea ulteriormente la sua vocazione green.L’assegnazione dei Cinque Cappelli rappresenta non solo un coronamento di successi, ma anche uno stimolo continuo a perseguire l’eccellenza, a esplorare nuove frontiere del gusto, a preservare la bellezza del territorio e a offrire un’accoglienza autentica e memorabile.

È una promessa di continuare a scrivere una storia di passione, innovazione e profonda connessione con le radici.