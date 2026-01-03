DanzaAscoli 2025: Cultura, Talento e Comunità nel Cuore d’Italia

- PUBBLICITA -

La ventiduesima edizione di DanzAscoli 2025 si conclude con un bilancio che trascende i semplici numeri, affermandosi come un vero e proprio motore culturale per il cuore dell’Italia centrale.

Più che un festival, DanzAscoli si configura come un ecosistema complesso, dove la fruizione artistica di massa si intreccia con un solido programma di formazione professionale, tessendo una rete di opportunità per danzatori, musicisti e appassionati di ogni età.

L’edizione 2025 ha visto un’espansione significativa, che si manifesta in 41 rappresentazioni artistiche – un caleidoscopio di danza contemporanea, performance musicali e interpretazioni vocali – e un coinvolgimento capillare di 17 comuni, estendendo l’influenza culturale del festival a tre province intere.

Piazze storiche, teatri rinascimentali e borghi medievali si sono trasformati in scenari effimeri, accogliendo un pubblico eterogeneo e favorendo un dialogo tra l’arte e il tessuto sociale locale.

Il fulcro della proposta formativa è rappresentato dalle 60 masterclass annuali, progettate per offrire un percorso di crescita continua agli allievi, guidati da professionisti di spicco.

Queste intense sessioni di studio e pratica non solo affinano le competenze tecniche, ma stimolano anche la creatività e la consapevolezza artistica dei partecipanti, contribuendo a formare la futura generazione di talenti.

Il gran finale, dal 27 al 30 dicembre, ha rappresentato un momento di apoteosi, con quattro giorni dedicati all’alta formazione, arricchiti da eventi di grande richiamo.

Dall’omaggio a due maestri indiscussi della musica contemporanea come Philip Glass e Ryuichi Sakamoto, con un’analisi approfondita del loro impatto sulla cultura e l’estetica del nostro tempo, alla vibrante Theatre Dance Battle, un confronto dinamico e innovativo tra diverse discipline artistiche, fino al Gran Gala della Danza al Teatro Ventidio Basso, uno spettacolo che celebra l’eccellenza e la versatilità della danza in tutte le sue forme.

Diego Giacoboni, presidente della Miniera delle Arti, sottolinea con orgoglio l’importanza di un progetto che ha la capacità di seminare bellezza e cultura in ogni angolo del territorio, creando legami e generando un senso di comunità.

L’immagine di Ascoli Piceno, animata dalla presenza di ballerini e famiglie, è stata descritta da Tina Nepi, ideatrice e co-direttrice artistica, come una fonte di grande soddisfazione, evidenziando anche il significativo impatto positivo sul turismo cittadino, che si arricchisce di un’offerta culturale unica nel suo genere.

Oltre alla programmazione principale, DanzAscoli continua a investire in laboratori e masterclass dedicati, ampliando le opportunità di partecipazione e approfondimento per un pubblico sempre più ampio.

Garrison Rochelle, co-direttore artistico, riassume l’essenza del progetto: “Non ci limitiamo a offrire spettacoli, ma coltiviamo il talento e formiamo i futuri protagonisti della scena artistica.

” DanzAscoli, dunque, si conferma un progetto culturale lungimirante, capace di coniugare tradizione e innovazione, spettacolo e formazione, e di proiettare l’arte della danza verso il futuro.