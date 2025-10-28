Dottorato *ad honorem* a Studio azzurro: omaggio all’arte e alla cultura.

L’Accademia di Belle Arti “Pier Luigi Visconti” di Macerata celebrerà l’innovativo collettivo artistico Studio azzurro con il conferimento del dottorato *ad honorem*, in un evento solenne programmato per giovedì 30 ottobre alle ore 10:30 presso l’auditorium della Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti.

Questa prestigiosa nomina, proposta dalla Professoressa Lucia Cataldo, coordinatrice del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte, riconosce un percorso artistico e intellettuale profondamente trasformativo, caratterizzato da una sinergia originale tra arte, nuove tecnologie e impegno sociale.

Studio azzurro, fondato da Leonardo Sangiorgi, il compianto Fabio Cirifino (1949-2025) e Paolo Rosa (1949-2013), con un contributo significativo di Stefano Roveda tra il 1995 e il 2011, ha costantemente esplorato il potenziale dell’arte contemporanea come strumento di dialogo e partecipazione.

La loro ricerca si è tradotta in una produzione eterogenea che include film, installazioni audiovisive, percorsi museali sperimentali e ambienti interattivi, tutti focalizzati sull’attivazione del ruolo dello spettatore, trasformandolo da osservatore passivo a co-creatore di significato.

L’approccio di Studio azzurro ha ridefinito i confini tradizionali dell’esperienza museale, promuovendo un modello partecipativo e immersivo.

Tra le opere più emblematiche si annoverano il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo (2000), un progetto che utilizza l’audiovisivo per narrare la storia della resistenza locale, il Museo Laboratorio della Mente di Roma (2008), uno spazio dedicato all’esplorazione del funzionamento della mente umana attraverso opere d’arte, e l’itinerario “I Luoghi del Mercurio” nel Parco Minerario di Abbadia San Salvatore (Premio Silvia Dell’Orso 2017), che intreccia storia industriale, ambiente e creazione artistica.

Particolarmente rilevante è il Fellini Museum di Rimini (2021), un complesso museale di portata nazionale, riconosciuto dal Ministero della Cultura come progetto di eccellenza.

Questo progetto testimonia la capacità dello studio di concepire e realizzare complessi interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, integrando arte, tecnologia e comunicazione.

La cerimonia, aperta all’inclusione di saluti istituzionali, vedrà l’intervento inaugurale del Presidente dell’Accademia, Gianni Dessì, la laudatio della Professoressa Cataldo, che analizzerà il percorso dello studio, e una *lectio magistralis* tenuta da Leonardo Sangiorgi, che offrirà spunti di riflessione sul futuro dell’arte e della cultura.

L’evento assume un’importanza emotiva e simbolica accresciuta dalla recente scomparsa di Fabio Cirifino, a cui si affianca il ricordo di Paolo Rosa, eventi che sottolineano l’urgenza di preservare e trasmettere l’eredità artistica del collettivo, confermando il riconoscimento come un atto di omaggio e di continuità, un ponte tra passato, presente e futuro dell’arte italiana.