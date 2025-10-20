Fabriano Film Fest: Un Tributo a Valentina Tomada e al Futuro del Cinema

Fabriano si appresta a vivere un momento di profonda riflessione e celebrazione con l’edizione 2024 del Fabriano Film Fest, la tredicesima, che si svolgerà dal 23 al 26 ottobre.

L’evento, quest’anno, si configura come un sentito tributo a Valentina Tomada, figura cardine del festival, la cui improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama cinematografico regionale e non solo.

Il Fabriano Film Fest 2024 non è dunque semplicemente un festival, ma un vero e proprio memoriale, un’occasione per ripercorrere il suo lavoro, la sua visione e l’impronta che ha lasciato nel tessuto culturale della città.

L’eredità di Valentina si materializzerà in maniera tangibile con la proiezione fuori concorso del cortometraggio da lei scritto e diretto, un’opera che ne incarna lo stile e la sensibilità artistica.

La presenza del cast offrirà un’opportunità unica di confronto e di condivisione delle emozioni legate alla realizzazione del film, permettendo al pubblico di comprendere più a fondo il suo contributo creativo.

L’importanza di Valentina Tomada nel panorama cinematografico è ulteriormente sottolineata dall’istituzione del “Premio Fabriano Film Fest” dedicato a giovani talenti emergenti.

Questa iniziativa, denominata in suo onore, intende perpetuare il suo impegno nel sostegno alla nuova generazione di attori e registi, incentivando la ricerca di nuove narrazioni e la sperimentazione di linguaggi cinematografici innovativi.

La giovane attrice Serena Cianfriglia, con il suo talento e la sua dedizione, sarà la prima ad onorare il premio, rappresentando il futuro del cinema italiano.

Il festival, mantenendo il suo spirito di ricerca e di valorizzazione del cinema indipendente, continuerà ad affrontare temi di rilevanza sociale e culturale, promuovendo il dialogo tra pubblico e autori.

L’edizione 2024, al di là del dolore per la perdita, si presenta come un’occasione per celebrare la vita e il lavoro di Valentina Tomada, un punto di riferimento imprescindibile per la comunità di Fabriano e per tutti gli amanti del cinema.

Il Fabriano Film Fest, guidato dalla sua eredità, si conferma un evento cruciale per la promozione della cultura e dell’arte cinematografica nel territorio marchigiano, con l’augurio che possa continuare a crescere e a ispirare nuove generazioni di cineasti.